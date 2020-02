Messi canvia els gols per les assistències

La temporada passada, a mitjans de març, Leo Messi va fer un gol antològic que va enamorar tothom al Benito Villamarín. L’argentí es va inventar una vaselina des de la mitja lluna de l’àrea després de fer una paret amb Ivan Rakitic. Messi va xutar amb una suavitat i una precisió exquisides i la pilota va entrar després de tocar lleugerament el travesser i superant l’estirada de Pau López. L’afició del Betis, bocabadada, va aplaudir-lo. “M’ha agradat molt la resposta de la nostra afició, valorant un jugador que avui ens ha tocat patir però que normalment ens fa gaudir del futbol”, va afirmar Quique Setién, llavors entrenador del conjunt andalús. “No he vist cap jugador com Messi en tota la història. Porta deu anys al màxim nivell. És un luxe”, va afegir Setién, que des del gener viu en primera persona un dels seus somnis: entrenar l’astre argentí.

Messi tornava ahir a un estadi on se’n surt especialment bé -la temporada passada a la Lliga va fer un hat trick i el curs 2017-2018 un doblet- i, tot i que va acumular la tercera jornada consecutiva sense marcar a la Lliga (l’últim gol en aquesta competició va ser contra el Granada, en l’estrena de Setién a la banqueta blaugrana), va servir les assistències dels tres gols blaugranes contra el Betis en un triomf més sofert que lluït al Benito Villamarín. En el primer gol blaugrana, Messi es va intercanviar els papers amb Frenkie De Jong -que va ser el millor del Barça juntament amb l’argentí- i el capità blaugrana va servir una passada precisa al cor de l’àrea que l’holandès, aprofitant que Arturo Vidal fixava els centrals, va entrar a tota potència per empatar el partit amb dos tocs: control i xut potent.

En el segon i tercer gols blaugranes, Messi va servir dues faltes decisives. El 2-2 va arribar a les portes del descans, quan més estava patint el conjunt blaugrana. Busquets va recollir la pilota a l’àrea per empatar de nou el partit. En el gol del triomf, ja a la segona meitat, Messi va servir una falta lateral que Clément Lenglet va rematar de manera imperial. Tres assistències crucials per al triomf blaugrana. En l’últim partit de Lliga, contra el Llevant, Messi també va servir les dues passades de gol que Ansu Fati (que ahir no va jugar) va convertir en les dues dianes del triomf.

Joel Robles li guanya la partida

El 10 del Barça va buscar el gol amb insistència, però va topar amb el porter del Betis Joel Robles. Messi va tenir quatre ocasions al Villamarín, i tres van anar a porteria. La que no va neutralitzar Robles va ser un intent de rèplica de la vaselina que obre aquestes línies i que l’argentí va intentar reeditar ahir, al mateix estadi i contra el mateix rival. Però no va poder ser. Messi no tardarà a marcar, però en els últims partits ha canviat els gols per les assistències.

Orfe de davanter centre, el Barça necessita els seus gols. Gràcies a les seves assistències l’equip va sumar tres punts que li permeten guanyar una mica de temps per seguir treballant amb el mètode Setién -“Aquesta victòria té molt mèrit”, va afirmar el càntabre-. Messi hauria pogut marcar de penal, però Sánchez Martínez no va voler xiular una pena màxima clara.