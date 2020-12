Messi contra Cristiano: les últimes nits de la rivalitat del segle

Quan les boles del sorteig de la Champions van enquadrar el Barça i el Juventus al grup G, el planeta futbol va situar el retrobament de Leo Messi i Cristiano Ronaldo al centre d'un enfrontament per si mateix atractiu. L'argentí i el portuguès han protagonitzat la rivalitat individual més majúscula del que va de segle al primer nivell mundial. Han menjat a part durant més d'una dècada. Junts sumen onze Pilotes d'Or. Ara superen amb escreix la trentena i comencen a anar a la baixa, però continuen sent tan bons que encara lideren projectes dissenyats per guanyar-ho tot. L'un manté el 10 a l'esquena al Camp Nou malgrat que a l'estiu va intentar canviar d'aires, cosa que l'altre va certificar marxant al Calcio, a despit de Florentino Pérez, després d'aixecar tres Copes d'Europa amb el Reial Madrid.

Farà basarda veure la graderia totalment buida en la primera coincidència de Messi contra Cristiano des que l'atacant de Madeira va fitxar per la Juve (21 h / Movistar Lliga de Campions): l'última vegada que es van veure les cares va ser en un clàssic de Lliga amb l'estadi ple a vessar. Aquest dimarts competiran per la primera plaça del grup europeu, un petit triomf que permet afrontar la tornada dels vuitens de final a casa. La lluita de moment afavoreix el Barça gràcies a la victòria que va assolir a la segona jornada de la màxima competició a Torí (0-2), en el que probablement és la millor actuació dels culers amb Koeman a la direcció tècnica. Un partit que CR7 no va disputar a causa del coronavirus. L'exmadridista es va quedar a una PCR negativa de reviure antigues batalles. Aquest dimarts podrà rescabalar-se, tot i que l'objectiu col·lectiu és difícil: la primera posició del grup serà italiana només si hi ha victòria visitant per més de dos gols.

651x366 Messi i Cristiano, en un clàssic del 2011. Messi i Cristiano, en un clàssic del 2011.

Entre el covid, el pas inevitable del temps i l'irregular inici del Barça i la Juve a les seves lligues, Messi i Cristiano són lluny dels números i de la incidència que tenien fa uns anys. Cada cop són més terrenals. No tasten la suplència, però no decideixen com solien fer-ho en el cim de les seves carreres. El de Rosario ja no pot evitar les mancances d'un equip blaugrana que està a 12 punts de l'Atlètic de Madrid, el líder, al torneig estatal. Si bé ho intenta perquè és un animal competitiu, la realitat és crua: ha fet cinc dels set gols que duu en partit oficial des del punt de penal, malviu en el 4-2-3-1 de Koeman i ve de perdre 29 pilotes a l'última derrota al camp del Cadis. L'ex del Madrid només ha participat en vuit partits a les ordres de Pirlo, però a diferència del 10 del Barça manté intacte el seu olfacte: surt a més d'un gol per matx.

Cristiano només supera Messi en un rànquing

La rivalitat Messi-Cristiano serà recordada en els pròxims lustres, però encara té pàgines per escriure. Fins ara, tots dos jugadors s'han vist les cares sobre un terreny de joc des del 2008 un total de 35 vegades, entre cites de club i de selecció. El balanç està del costat de l'argentí, que ha guanyat 16 vegades amb el Barça i el combinat albiceleste. El portuguès compta 10 victòries amb el Reial Madrid, el Manchester United i la seva selecció. La resta són nou empats. Pel que fa a l'apartat realitzador, Messi també va per davant amb 22 dianes, tres més que Cristiano. Ara bé, el de Rosario encara no ha superat Ronaldo en el còmput absolut de gols com a professional: en duu 712 en 886 partits, pels 750 en 1.031 actuacions del seu competidor contemporani. Veure com finalitza aquesta pugna serà un dels al·licients dels pròxims anys. S'haurà de veure a quin equip seguirà engreixant Messi els seus números a partir del 30 de juny del 2021.

"És fantàstic que aquests dos jugadors hagin mantingut aquest nivell durant 15 anys. Han sigut els dos millors del planeta. Es mereixen el meu reconeixement perquè, a més, les seves característiques són molt diferents. Hem de gaudir-ne". Així d'elogiós es va mostrar Ronald Koeman en la prèvia d'un partit que ha de servir per esmenar la desfeta de dissabte a Cadis, de la qual l'holandès encara no ha passat pàgina: "M'enfada perdre a causa de gols que, sent el Barça, no hauríem de concedir". Koeman també va tornar a criticar els horaris fins al punt de posar-los com a principal motiu de la lesió que va patir Dembélé al Carranza. El francès estarà entre 20 i 15 dies de baixa i caurà de la llista de convocats per la mateixa raó que Ansu Fati, Sergi Roberto, Gerard Piqué i Samuel Umtiti. Un dia més, el Barça necessitarà recórrer al filial per omplir la banqueta.