Messi perd una demanda contra el diari 'Abc'

Leo Messi ha perdut la demanda pel dret a l'honor que va interposar el juny del 2017 contra el diari 'Abc', segons ha informat el mateix mitjà. El jugador argentí del Barça va denunciar aleshores una informació del periodista Javier Chicote en què es detallaven irregularitats comptables en la fundació que porta el seu nom entre el 2007 i el 2015. L''Abc' va acusar-lo d'haver eludit 10 milions d'euros creant un entramat per amagar ingressos dels patrocinadors que no s'haurien acreditat que acabessin en projectes d'ajuda a nens.

Més d'un any després, la sentència del jutjat de primera instància número 4 de Gavà ha resolt la "desestimació íntegra" de la demanda, alhora que condemna Messi, que demanava 202.786 euros per la vulneració del seu honor, a pagar les costes del judici. La sentència es pot recórrer.

El titular del jutjat ha destacat la "diligència professional" amb la qual va treballar l''Abc', prioritzant la llibertat de premsa sobre el dret a l'honor. La sentència argumenta que "les dades (publicades) són veraces perquè el periodista ha complert amb la diligència exigible i perquè la informació no només és veraç, sinó que no s'ha provat que no sigui veritable".

A més, la resolució sosté que "els números i dades informatius que facilita el periodista són veraços perquè s'obtenen d'una font rigorosa i objectiva, com són els comptes i memòries dipositats al Protectorat de Fundacions de la Generalitat de Catalunya". També s'assenyala que Chicote va intentar posar-se en contacte amb la fundació del jugador per contrastar les informacions obtingudes, sense ser atès.

La sentència assenyala que l'"objectiu de la informació no és difamar Messi, sinó donar a conèixer el que, segons el periodista, després de l'anàlisi de les dades comptables disponibles dels exercicis 2013 a 2015, sembla indicar l'existència d'irregularitats o comportaments reprovables per part de l'entitat destinada a fins benèfics, que té beneficis fiscals especials precisament pel destí dels fons que obté".