Messi dispara contra Bartomeu després del comiat de Suárez

Leo Messi s'ha tornat a pronunciar a les xarxes socials, aquest cop per acomiadar el seu amic Luis Suárez, ja jugador de l'Atlètic de Madrid. En la publicació ha volgut fer emfàsi en la mala gestió feta per la directiva i per Bartomeu afirmant: "Ja no em sorprèn res".

"Ja m'hi anava fent a la idea, però avui he entrat al vestidor i m'ha xocat la realitat. Que difícil serà no continuar compartint el dia a dia amb tu, tant a la gespa com fora. Us enyorarem moltíssim. Han sigut molts anys, molts mates, dinars, sopars... Moltes coses que mai s'oblidaran, tots aquests dies junts. Serà estrany veure't amb una altra samarreta i molt més enfrontar-nos. Et mereixies que t'acomiadessin com el que ets: un dels jugadors més important de la història del club, amb el qual has aconseguit coses importants tant en grup com individualment. I no que et fessin fora com ho han fet. Però la veritat és que a aquestes altures ja no em sorprèn res. Et desitjo el millor en aquest nou desafiament. T'estimo molt, us estimo molt. Fins aviat, amic", ha expressat Messi.

El missatge de l'argentí ha tingut molta repercussió i, a més d'aficionats culer, excompanys d'equip també han volgut fer-li costat. "Increïble com fan les coses", ha comentat Neymar Jr, amic íntim tant de Messi com de Suárez. Cesc Fàbregas i Ángel di María també s'han pronunciat "aplaudint" la publicació.