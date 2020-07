Messi esmicola rècords però perd la rialla

El joc del Barça no passa pel seu millor moment. Pocs gols i massa imperfeccions en un equip que, malgrat tot, va aconseguir un triomf que potser no li serveix per aconseguir la Lliga. Però, també en un context complicat, Messi va aconseguir batre un nou rècord, en aquest cas com a màxim assistent de la competició. Ho va fer, tot i així, sense somriure. Si el Barça pateix, Messi pateix.

Des de la represa, el Barça no ha aconseguit guanyar de manera còmoda la majoria dels partits. La falta de gol de l’equip està portant Quique Setién a provar diferents sistemes i esprémer la polivalència dels seus jugadors. Aquest és el cas de Leo Messi, que, tot i que ha jugat els últims set partits de Lliga consecutius -en tots ha jugat els 90 minuts-, només ha aconseguit marcar un gol -de penal contra l’Atlètic de Madrid-. És el primer cop que Messi registra una tendència com aquesta en els seus quinze anys de carrera vestint la samarreta blaugrana. En els dos primers partits després de l’aturada, va marcar contra el Mallorca l’únic gol que no ha sigut de penal aquests mesos.

Tot i el baix registre anotador de l’argentí, la seva faceta com a assistent va guanyant cada cop més protagonisme en el seu joc. En el partit contra el Valladolid, l’argentí va igualar la xifra de Xavi Hernández de vint assistències en una temporada en Lliga que ostentava des de la temporada 2008-09. L’assistència clau va arribar en l’únic gol blaugrana en el minut 15 de partit. Messi, amb la pilota prop de l’àrea del Valladolid, va assistir amb un toc subtil amb l’esquerra, cosa que va habilitar, entre defenses rivals, Arturo Vidal. Era l’assistència número vint aquesta temporada en Lliga. Messi i Xavi són els dos únics futbolistes que han assolit la vintena de passades definitives en Lliga des de l’inici de segle. El soci preferit de l’argentí aquesta temporada és Luís Suárez. L’uruguaià és el més beneficiat per la seva connexió, amb vuit assistències del capità blaugrana. L’altre davanter del trident, Antoine Griezmann, n’ha rebut tres, i tant Ansu Fati com Arturo Vidal se n’han beneficiat en dues ocasions.

En la totalitat de la temporada, Messi ja acumula vint-i-quatre assistències, sumant les fetes a la Champions i la generada a la Copa del Rei. Caldrà veure si, en les dues jornades de Lliga que queden i en competició europea, l’argentí aconsegueix engreixar més el seu compte com a assistent i bat la seva pròpia marca. El rècord absolut de la Lliga el té el mateix Leo Messi. Fins a vint-i-nou assistències va donar en la temporada 2014-15 entre totes les competicions.