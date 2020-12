Messi es corona com O Rei

Un altre rècord que cau de les botes de Leo Messi. L'argentí, amb el gol contra el València, ha aconseguit igualar Pelé com a màxim realitzador vestint la samarreta d'un únic club. 643 dianes, una xifra descomunal que l'astre brasiler va aconseguir en 757 partits amb el Santos, nou menys dels que ha necessitat el 10 blaugrana per empatar-lo.

Els marcadors del Camp Nou tenien preparat el missatge de felicitació per al moment en què Messi arribés al gol número 643. L'argentí ha assolit el rècord de manera poc ortodoxa. Un penal de Gayà a Griezmann li posava en safata la possibilitat d'igualar Pelé, però el seu llançament no ha trobat la xarxa a la primera, sinó després que Jaume Domènech li endevinés les intencions. Amb una passada de Jordi Alba, que ha recollit el refús del porter del València, el 10 ha empatat el partit i ha pogut celebrar una fita que estava escrit que assoliria aquest curs. Si Bartomeu hagués acceptat el burofax, aquesta pàgina de la història no s'hauria escrit.

Messi va superar fa vuit anys César com a màxim golejador de la història del Barça. Poc després va destrossar el rècord de l'alemany Gerd Müller, autor de 85 gols en un any natural. Dos anys més tard el de Rosario es va convertir en el màxim realitzador de la història de la Lliga al superar el mític Telmo Zarra en un Barça-Sevilla que va acabar 5-1 gràcies a un hat-trick seu. Ja fa temps que el 10 culer només es dedica a eixamplar diferències en determinats rànquings, però encara té fites pendents de superar, com ara la xifra total de partits oficials amb la samarreta del Barça. Xavi Hernández, que ostenta el rècord, en va sumar 767. Messi necessita jugar 19 vegades més de blaugrana per igualar l'egarenc. Ho aconseguirà aquest curs.

Màxim golejador del Barça, malgrat tot

Aquesta temporada l'argentí ha fet nou gols, tres dels quals en Champions i sis en Lliga. Tot i que no és la seva millor campanya pel que fa a registres anotadors, el paper clau en l'equip és indiscutible. Messi encara té tota la temporada per acabar d'engreixar aquesta xifra, tenint en compte la voluntat que ha expressat el jugador d'abandonar el club català quan s'acabi la temporada. Sigui com sigui, la genialitat de Messi sempre estarà lligada al club i serà patrimoni blaugrana.