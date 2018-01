Messi fa madurar la Lliga

El Betis de Quique Setién, poblant la medul·lar amb cinc futbolistes, va aconseguir desactivar el joc posicional del Barça durant molts minuts de la primera meitat. Era un partit incòmode, de tu a tu, amb pressió alta dels andalusos per evitar que els catalans sortissin còmodes des del darrere. El Betis obligava Ter Stegen a sortir en llarg, afavorint el cos a cos i desnaturalitzant l’ecosistema habitual de Messi. S’arribava al descans sense gols. Quaranta-cinc minuts després, el Barça abandonava el Benito Villamarín entre aplaudiments i amb un 0 a 5 demolidor. El Barça no va perdre l’esperança en cap moment, conscient que els seus partits -a excepció de dimecres passat contra l’Espanyol- fan baixada a mesura que avancen els minuts, i al segon temps va dinamitar el duel amb incontestable autoritat. El conjunt d’Ernesto Valverde, que va perdre lesionat Thomas Vermaelen just el dia que tornava Samuel Umtiti, va exhibir ahir a Sevilla la mateixa superioritat que ha mostrat fins ara a la Lliga, amb 11 punts d’avantatge sobre l’Atlètic de Madrid, 14 sobre el València i 19 sobre el Reial Madrid.

No va ser fins que es va superar l’equador del primer temps que el Barça va poder temperar l’eixordador estadi verd-i-blanc, amb una primera arribada per la banda esquerra de Jordi Alba. L’equip de Valverde tenia problemes per superar l’aposta valenta de Setién, sempre fidel a la seva filosofia, i el tècnic basc buscava solucions des de la banda corregint els seus futbolistes, amb una llarga conversa amb André Gomes mentre els metges bètics atenien Mandi. A poc a poc, el Barça va fer recular els locals fins al seu propi camp, i l’indomable Sergi Roberto -actuant per davant de Semedo- va arrencar en un eslàlom ple de potència per trencar línies i permetre la millor ocasió abans del descans: un xut de Messi que va estavellar-se a la part exterior de la xarxa.

Als blaugranes els costava generar perill, ja que el rival tenia les idees molt clares, tant en el desplegament alt com quan es protegia a prop d’Adán. Cada vegada que un jugador visitant rebia d’esquena i s’intentava girar, els defenses andalusos tallaven expeditius la jugada i feien desesperar un Barça que va marxar cap als vestidors sense Vermaelen i pràcticament sense provar Adán.

El segon temps va arrencar amb el mateix ímpetu local, però quan Valverde estava a punt d’intervenir per canviar el guió, el Barça va aconseguir esmicolar per complet l’esquema de Setién. I va ser un sevillista com Rakitic qui va iniciar i culminar una ràpida i precisa sortida de pilota dels blaugranes: de porteria a porteria en pocs segons. Davant la pressió alta dels andalusos, Ter Stegen va buscar el croat, que va buscar sortida de primeres per André Gomes, i aquest per Suárez, que va col·locar la pilota a l’espai per la irrupció per sorpresa de Rakitic, que va definir amb classe amb la cama esquerra. El gol va frenar Valverde, que va aturar el canvi que tenia previst, donant entrada a Paulinho, una substitució que va posposar uns minuts.

Festival de Messi

Pocs minuts després, el Barça va atacar el Betis amb la mateixa arma amb què ho havia intentat el conjunt andalús mentre les cames responien. Pressió alta dels catalans, que obligaven Adán a servir en llarg, malament, i Busquets recuperava per servir automàticament en safata a Messi el segon gol. Abans de trobar-se el servei llarg del porter del Betis, el de Badia ja sabia la passada que havia de fer, aprofitant-se del desordre defensiu rival, en què Feddal trencava el fora de joc i habilitava un Messi que no perdonava des del punt de penal. El Barça anava llançat. Les cames dels futbolistes locals s’havien quedat sense gasolina sobtadament. Rakitic, escuder de Busquets en les últimes setmanes, arribava amb llibertat per banda i banda, buscant la passada al punt de penal, on Suárez la caçava amb una forta volea per marcar el 0 a 3.

No en tenia prou el Barça. Amb el Betis trencat després d’una pèrdua innocent, Messi va deixar enrere dos futbolistes i va acompanyar la pilota al fons de la xarxa amb un toc suau al pal curt. A Messi no li fa falta córrer per superar rivals, amb una simple finta va desplomar dos defenses. Tampoc necessita trencar la pilota, el seu llançament semblava més una passada a la xarxa que no pas un intent de colpeig. El líder es divertia al ritme d’un Messi que exhibia tot el seu repertori, superant rivals a l’interior de l’àrea amb la mateixa facilitat que ho feia al mig del camp, fins i tot enduent-se aplaudiments de bona part del públic del Benito Villamarín. Ell mateix, arrencant a tres quarts de camp, va donar el segon gol de la nit a Suárez, que va rubricar un segon temps per emmarcar d’un Barça que no s’atura i es rearma per buscar dijous la remuntada a la Copa contra l’Espa nyol.