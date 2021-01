Messi no només pica l'ullet a Pedri

Abraçades que enamoren. Pedri, Messi, Messi, Pedri. Les bones notícies que pugui deixar el Barça aquest primer tram del 2021 dependran en gran part d'aquesta societat emergent. Que hi ha química entre l'argentí i el canari es nota amb la pilota en joc i després de cada petit èxit que aconsegueixen. S'ensumen, s'entenen i comencen a abraçar-se com Messi s'abraçava a Suárez o a Alves. Llàstima que Ansu Fati, ara lesionat, no pugui participar de la festa. Però encara serà més trist si el 10 deixa el club després de patrocinar la irrupció de l'hispanoguineà i de Pedri. Hi ha futur per als tres.

Fins quan durarà aquest Dembélé? Messi ha fet el seu vuitè gol a la Lliga gràcies a una assistència trepitjada de Pedri similar a la que li va donar a Valladolid. I el novè a passada de Griezmann, que ha anat de menys a més. Però amb quin jugador ha connectat l'argentí més vegades a San Mamés? Amb Dembélé. L'extrem francès ha tornat viu de la lesió, amb ganes de reivindicar-se. Contra l'Eibar va fer un bon gol, a Osca va ser protagonista i a Bilbao ha tornat a aplicar el seu talent en sentit col·lectiu. Si Messi li passa pilotes és perquè comença a veure que no és mala idea. A veure quant dura.

Cap retret. Al novè partit, Koeman ha deixat Braithwaite a la graderia. El seu partit a Osca, on va intervenir molt poc, l'ha portat a la suplència en benefici de Griezmann. Riqui Puig a part, l'entrenador neerlandès sol ser meritocràtic a l'hora de prendre decisions. I si Braithwaite s'ha mantingut a l'onze durant tants partits és perquè s'ho ha merescut més enllà de les seves limitacions. Però això no treu el que ja se sap: que el danès no té nivell per ser titular al Barça. Cap retret per a ell, sinó per als que no han rendit com s'esperava.

La targeta groga més absurda. Del Cerro Grande ha amonestat Lenglet per ficar una pilota al terreny de joc quan ja n'hi havia una. L'àrbitre ha interpretat que el central volia aturar el partit per perdre temps i l'ha castigat amb una groga que l'apartarà del compromís d'aquest dissabte al camp del Granada, on el Barça va perdre l'any passat. La jugada no s'entén de cap manera. Si Lenglet ha comès la infracció sense saber-ho, convindria que es llegís el reglament. I si l'ha feta a consciència, que algú li recordi que l'equip va curtíssim de defenses.