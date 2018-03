Messi, pendent de si pot jugar a Sevilla

Messi ha tornat aquest matí a les instal·lacions de la Ciutat Esportiva Joan Gamper de Sant Joan Despí després de l'aturada per compromisos amb les seleccions. Els metges li han fet unes proves mèdiques per tal de determinar l'abast de les molèsties que arrossega a l'abductor que no li han permès disputar cap dels dos partits amistosos que l'Argentina ha jugat durant aquest període. El davanter, que va arribar de Madrid en el mateix vol que els seus companys Piqué, Iniesta, Busquets i Jordi Alba, s'ha presentat a la Ciutat Esportiva acompanyat del fisioterapeuta de la selecció argentina, Marcelo d’Andrea.

Després de passar aquestes proves, Messi ha realitzat part de l'entrenament amb els seus companys. Els altres dos internacionals que han tornat tocats de les concentracions amb les seves seleccions, Gerard Piqué i Marc André ter Stegen, també han saltat sobre la gespa del camp d'entrenament Tito Vilanova per entrenar-se juntament amb els seus companys.

Per contra, el lateral esquerre francès Lucas Digne estarà tres setmanes de baixa després d'haver patit amb França una lesió al recte anterior de la cuixa esquerra.