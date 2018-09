Messi, 700 partits i una derrota que fa mal

La primera derrota en tota la història del Barça contra el Leganés va arribar el dia que el capità blaugrana, Lionel Messi, arribava als 700 partits amb la samarreta del Barça. El jugador de Rosario, que va marxar trist després de veure com en tot just quatre dies l’equip perdia cinc punts contra dos rivals, el Girona i el Leganés, que jugaven a Segona B quan ell va debutar, va ser clau en la jugada del gol de Coutinho i va firmar un bon primer temps. Després, com tot l’equip, va desaparèixer d’un terreny de joc convertit en un petit infern per al Barça.

L’efemèride dels 700 partits, doncs, no va arribar amb un pastís amb espelmes per fer una festa. Abans de Messi, només Xavi Hernández i Andrés Iniesta havien arribat als 700 partits. D’aquests partits, 424 han sigut a la Lliga, 126 a la Champions League, 68 a la Copa del Rei, 18 a la Supercopa d’Espanya, 5 al Mundial de Clubs, 4 a la Supercopa d’Europa i 55 en partits no oficials. 700 partits en què Messi ha marcat 595 gols, xifra que el converteix en el màxim golejador de la història del club, un Barça que va patir molt en defensa, però que tampoc va trobar solucions en atac. Messi gairebé no va donar assistències ni va connectar amb Munir, titular per primer cop aquesta temporada en partit de Lliga, i Dembélé. L’argentí va buscar sempre Coutinho en un duel en què, a la segona part, va haver d’entrar Luis Suárez, el dia que tenia descans, per intentar arreglar un partit que va acabar malament per al Barça.