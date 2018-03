Messi passa per Llofriu

Recanati, tortuosa localitat de les Marques italianes d’una població similar a la de Palafrugell, seria molt menys notòria si no tingués entre els seus fills Giacomo Leopardi, figura imprescindible de les lletres i la filosofia fins i tot europees, i Angelo Messi, el besavi patern d’un futbolista irrepetible que va néixer a l’argentina Rosario perquè Angelo hi va fer cap el 1883. 130 anys més tard, Leo Messi va rebre a Castelldefels un enviat especial del Corriere della Sera que li duia un sobre curull de records i imatges dels seus avantpassats. El periodista, Gian Antonio Stella, diu: “Eren de Recanati com Giacomo Leopardi”. Messi respon: “No n’he sentit a parlar mai. Ho sento”.

A inicis dels setanta Josep Pla viatjava per Itàlia, segona pàtria seva i que hauria de ser-ho de tots els catalans a criteri seu, en un sojorn descrit en el 37è volum de la seva obra completa. Es va instal·lar primerament a Venècia però, en el que possiblement es podria qualificar de collonada, es va entestar a desplaçar-se en cotxe fins a Recanati, 300 quilòmetres al sud, resseguint la costa adriàtica. Pla volia conèixer el Palazzo Leopardi però, sobretot, la colossal biblioteca de més de vint mil volums on Giacomo va estudiar obsessivament, de manera autodidacta, fins a perdre-hi la vista i bona part de la salut. Mentre l’escriptor empordanès explora la vila i l’edifici, aporta detalls biogràfics del poeta i filòsof que suggereixen comparacions amb l’esportista. Leopardi va néixer en una família amb títol nobiliari: el seu pare, Monaldo, era comte, però “un mà foradada”, en mots de Pla, per la qual cosa va arrossegar el llinatge a una situació complicada que només va redreçar en casar-se amb la prosaica comtessa Adelaida Antici, administradora fèrria, “contrària a la bellesa i a la poesia”. Una part remarcable de la despesa del pare de Giacomo sadollava la seva bibliofília, la que va moure el seu fill, amb una ambició de coneixement i una curiositat intel·lectual immenses, a tancar-se a l’escriptori de la biblioteca, on “ho llegí tot i aprengué totes les llengües mortes i vives”. En eixir d’aquell cau, a Leopardi li va costar adaptar-se a nous entorns. Condicionat per la situació, va començar a teoritzar sobre la impossibilitat de l’existència del plaer.

Són només alguns apunts, però que esbossen una interessant oposició amb el besnet del migrant: d’origen humil; de futbol poc adquirit, en gran part innat, fruit d’una percepció privilegiada de l’espai que l’envolta; integrat i estimat a Catalunya, d’on són els seus fills, i inesgotable font de plaer per a l’aficionat culer. A Recanati encara hi ha gent que presumeix de dur el cognom Messi, però s’entén que el jugador hi mostri un interès discret: té poc a veure amb l’altra figura que ha donat fama a la ciutat.