Messi, el primer futbolista que guanya el premi Laureus

Leo Messi, futbolista argentí del Barça, i Lewis Hamilton, pilot britànic de Fórmula 1, van compartir el premi Laureus al millor esportista masculí de l’any durant la gala que es va celebrar al Verti Music Hall de Berlín. “Em feia molta il·lusió poder ser-hi pel que significa i vull enviar aquest missatge per agrair a l’Acadèmia haver-me lliurat aquest reconeixement. És un premi molt important i em sento especialment honrat per ser el primer a guanyar-lo en un esport d’equip”, va dir Messi a través d’un missatge enregistrat. El davanter blaugrana es va convertir en el primer futbolista de la història que guanya el guardó i va deixar sense el trofeu el manacorí Rafa Nadal i el català Marc Márquez, que estaven també nominats. La distinció femenina va ser per a Simone Biles, que va aconseguir el seu tercer premi en quatre anys com a millor esportista. “És el meu tercer premi i significa molt per a mi”, va reconèixer.

El bàsquet espanyol, que era candidat amb la selecció masculina al millor equip del 2019, es va veure sorprès amb el premi excepcional. “Darrere d’aquest premi hi ha molta passió, compromís, humilitat, esforç i treball en equip per part d’aquells que l’han fet possible: entrenadors, ajudants, jugadors i tots aquells que treballen a l’ombra per complir els objectius. Tenim el millor equip. Ens motiva i ens empeny per aconseguir que el bàsquet segueixi creixent i que el nostre somni segueixi fent-se realitat”, va dir Elisa Aguilar, directora de competicions de la FEB. “És un veritable honor rebre aquest premi. Sento un orgull immens per tot el que han aconseguit fins ara les seleccions masculina i femenina. Espero que puguem seguir sumant èxits en els pròxims Jocs Olímpics de Tòquio. L’èxit de la nostra selecció, dels jugadors i les jugadores que en formem part no és sinó el resultat del suport i l’afecte que vam rebre de tots els seguidors i aficionats”, va dir Pau Gasol a través d’un vídeo enregistrat.

Del rugbi al criquet

El premi al millor equip de l’any va recaure finalment en el combinat sud-africà de rugbi. Egan Bernal (revelació de l’any), el South Bronx United (sport for good), Sophia Flörsch (reaparició), Chloe Kim (esportista d’acció), Oksana Màsters (discapacitat), la selecció índia de criquet (premi honorífic), la ICC World Cup del 2011 (moment esportiu dels últims 20 anys) i Dirk Nowitzki (trajectòria) també van tenir el seu moment de glòria.