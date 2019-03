Messi segueix trencant rècords i ja porta 51 'hat tricks'

Lionel Messi estava celebrant el seu últim gol, una vaselina amb què va superar Pau López, quan des de la graderia li va arribar un càntic que ha escoltat molts cops: el seu nom. Però en aquesta ocasió era una afició rival, la del Betis. “Mai m’havien ovacionat fora de casa per marcar un gol”, va dir rialler el capità blaugrana, que va saludar tímidament els aficionats bètics. L’argentí, el primer jugador que marca un hat trick -tres gols en un partit- tant al camp del Betis com al del Sevilla, va tornar a recordar a tothom que és el número 1. “És el millor del món. No pots fer gaire cosa quan juga així”, deia el jugador local Sergio Canales.

En el partit d’ahir Messi va superar Iniesta com a segon jugador amb més enfrontaments oficials amb el Barça (en porta 674, i per davant només li queden els 767 de Xavi), i va acabar el matx ovacionat. “L’ovació a Messi ha sigut un moment molt bonic, ha emocionat. L’entrenador pot fer canvis per ajudar l’equip, però el que sempre ajuda és tenir Messi. Ara mateix no puc recordar totes les genialitats que ha fet en el passat, però és un dels seus partits més complets. Recordo tants gols seus...”, deia Ernesto Valverde sobre l’argentí. “Els aficionats rivals pateixen el seu joc, però a la vegada poden veure’l jugar. I encara que sigui el rival sempre es gaudeix de Messi”, va afegir.

De mica en mica Messi escriu el seu nom sota tots els records, tant de la Lliga com del Barça. Si amb el temps pot acabar superant Xavi com a futbolista amb més partits al Barça, ben aviat podria convertir-se també en el jugador amb més victòries a la Lliga. Amb el triomf a Sevilla, en porta 333, tants com Andoni Zubizarreta. Només Iker Casillas, amb 334, en té més.

Més gols de falta que el Madrid

L’argentí, de passada, va demostrar que s’ha especialitzat en marcar gols de falta. De fet, segons una dada de l’especialista en estadístiques Alexis Martín-Tamayo, d’Onda Cero, des de la temporada 2011/12 Messi, tot solet, ha fet més gols de falta que tots els jugadors del Reial Madrid junts. El 10 blaugrana ha marcat 25 faltes en aquestes vuit temporades, i el Madrid 24. En aquest període de temps, només el Juventus, amb 29 gols, ha marcat més gols de falta que Messi, que té la capacitat de decidir, tot sol, un esport col·lectiu. “A vegades et fa mal, però et rendeixes al seu talent”, va admetre Quique Setién, tècnic del Betis.