Messi torna per iniciar el seu compte enrere

Amb mascareta, caputxa, vestit de carrer a la graderia (buida) del Camp Nou i fent que no amb el cap després d’un trist empat contra l’Eibar a la Lliga. Així va ser l’última imatge de Leo Messi el 2020: un comiat en consonància amb el seu pitjor any com a blaugrana. L’argentí ha posat aquesta setmana punt final a 12 mesos de deriva i ha activat un compte enrere per decidir entre dues opcions: renovar amb el club de la seva vida, tot i el risc real que el pròxim president no li pugui garantir un projecte guanyador a curt termini, o bé marxar a un altre lloc sense la necessitat d’enviar cap burofax.

Des d’abans-d’ahir ja és lliure per negociar amb altres clubs, un privilegi que mai havia tastat perquè el Barça, des del 2005, sempre s’ha preocupat de blindar-lo per evitar disgustos. No obstant això, ja ha dit que esperarà per anunciar les seves intencions de futur i que escoltarà la proposta de la junta que surti de les eleccions del 24 de gener. Si bé no farà cap moviment fins que hi hagi interlocutor vàlid a la llotja, l’enigma sobre la seva continuïtat marcarà inevitablement l’agenda culer amb una data límit, el 30 de juny.

“Hem d’entendre la seva situació. Va fer l’entrevista [amb Jordi Évole], va dir que no ha pres cap decisió i hem de respectar el fet que acabi contracte i sigui lliure per fer el que li sembli. És un jugador que sempre voldrà el millor per a l’equip, així que no pateixo perquè encara no s’hagi definit”, va dir ahir Ronald Koeman sobre el futur de Messi. El tècnic holandès, portaveu blaugrana cada tres dies, es farà un tip de respondre sobre el tema. Molt més que el principal interessat, que aquest vespre tornarà a la gespa per ajudar el Barça a començar el 2021 amb bon peu. L’argentí ja ha superat les molèsties al turmell i es posarà el braçal de capità a El Alcoraz (21 h / M. LaLiga), on els culers s’enfrontaran a l’Osca, el cuer de la competició estatal, amb l’obligació de sumar tres punts per no perdre pistonada de cara a ser en zona Champions. Un partit sobre el paper senzill -els aragonesos només han guanyat un partit de 16 possibles- que pot complicar-se pel fred, ja que s’esperen al voltant de zero graus en el moment del xiulet inicial.

Coutinho fora com a mínim fins a l’abril

Feina extra, per tant, per als readaptadors i fisioterapeutes blaugranes, que hauran d’avançar-se a un risc de lesió que sempre és més alt quan les temperatures són baixes. Koeman no vol haver de lamentar més incidents l’endemà de l’operació de Philippe Coutinho, que estarà de baixa com a mínim fins al mes d’abril per culpa d’un trencament al menisc. El brasiler se suma a les absències de llarga durada de Gerard Piqué i Ansu Fati i, malgrat el seu pobre rendiment, resta arguments ofensius a l’equip, que si no hi ha sortides no podrà millorar les prestacions al mercat d’hivern.

Prou que ho sap l’entrenador, que demana un central i un davanter des del dia de la seva presentació i encara no té ni una cosa ni l’altra. “Si no hi ha fitxatges és per un tema de diners. Nosaltres ens hem preparat amb [Ramon] Planes per fer un projecte amb gent jove amb les posicions que cal reforçar, però no podem decidir res. Serà cosa del nou president”, va dir Koeman, que tot i que la plantilla cada cop és més curta no deixa de recomanar als jugadors que tenen més minuts, com ara Aleñá, Riqui Puig o Junior, que acceptin ofertes per sortir cedits o traspassats: “Volem reforços i hi ha jugadors que ho tenen complicat per tenir minuts”. Més clar, l’aigua. L’holandès vol fer espai al vestidor per a futbolistes que li agradin més.

Umtiti, indisposat

Un d’aquests objectius, ja se sap, és Eric García, central del Manchester City, que acaba contracte al juny. Si hi ha diners per tancar la seva arribada al mercat hivernal, Planes intentarà estovar els anglesos amb una oferta. I si no, s’anunciarà l’acord amb el futbolista, que certificaria el seu retorn al Barça lliure de traspàs al mes de juliol. Part important de la insistència en García rau en la poca fiabilitat de Samuel Umtiti. Si bé el defensa francès ha jugat alguns minuts després de molts mesos sense fer-ho per una lesió crònica al genoll, els tècnics no les tenen totes amb ell. De fet, avui no podran comptar-hi perquè ahir va adduir una “indisposició gàstrica” abans d’anar-se a entrenar.

Per la seva banda, l’entrenador de l’Osca, Míchel Sánchez, va anunciar en roda de premsa que el seu equip farà un esforç suplementari per intentar “incomodar el Barça i Messi” a El Alcoraz. És a dir, que proposarà un canvi de sistema -normalment planteja un 4-3-3- per renunciar a la possessió de la pilota i intentar curtcircuitar la circulació dels catalans. Mosquera i Ontiveros són els principals perills dels aragonesos.