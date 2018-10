Mestalla certificarà la reacció del Barça

“A Mestalla s’hi viuen partits molt durs i complicats, per tot el que simbolitza en l’aspecte emocional i per com pressiona la seva afició. És un dels partits que et marques al calendari al principi de temporada”. D’aquesta manera descriu Ernesto Valverde l’estadi del València, on aquest vespre (20.45 h, Movistar Partidazo) es veuran les cares el conjunt xe i el Barça. “Serà com un partit de Champions”, avisa el tècnic d’un rival que aquest curs encara no sap què és guanyar a casa, tot i tenir una de les cinc millors plantilles de la Lliga. El Barça saltarà a Mestalla sabent els resultats del Reial Madrid (que ahir va perdre 1-0 contra l’Alabès) i de l’Atlètic de Madrid, que s’enfronta aquesta tarda al Betis (16.15 h, BeIN LaLiga).

Al feu valencianista els blaugranes tenen una nova prova de nivell per certificar si Valverde segueix confiant amb Arthur Melo com a titular o opta per tornar a ubicar Ousmane Dembélé d’inici. Ahir el tècnic basc no va donar cap pista sobre quin pot ser l’onze que surti a Mestalla. “Cada partit és diferent. El futbol no és com les matemàtiques. Som el mateix equip i no canviem tant, tot i que les circumstàncies sí que ho fan. A vegades estàs més afortunat que d’altres i el rival també juga. Som el mateix entrenador i els mateixos jugadors, no es pot canviar tant d’un dia per l’altre. El plantejament és sempre similar”, es va limitar a dir Valverde sobre l’entrada de l’ex del Grêmio contra el Tottenham i la millora substancial en el joc de tot l’equip.

Això sí, el Txingurri va lloar Arthur, un fitxatge beneït per Leo Messi: “És un jugador amb unes característiques diferents a les dels altres. Vaig considerar que en el partit contra el Tottenham ens podria anar bé. L’hem de tenir en compte, i el rival també. Ens ajuda a tenir la possessió”. Amb Arturo Vidal, que sembla haver perdut pes com a candidat a titular després de l’exhibició de l’equip a Wembley, el debat se centra ara en si Valverde seguirà amb Arthur o tornarà a la carta de Dembélé, de qui el tècnic reconeix que, malgrat “tenir un gran talent”, està en procés d’acabar d’entendre millor el “concepte d’equip”. Sobre el xilè, Valverde va voler evitar qualsevol polèmica vinculada amb l’emoticona (una cara enfadada) que l’ex del Bayern va pujar a les xarxes socials després del partit contra el Tottenham, en què només va jugar cinc minuts. “No em fixo en el que fan els futbolistes a les xarxes socials. A mi no m’ha dit res, potser estava molest per algun accident domèstic”, va dir amb ironia el tècnic basc.

Qui sí que està clar que partirà com a titular aquest vespre en un onze en què no s’esperen rotacions és Leo Messi. L’argentí va meravellar la premsa anglesa i internacional després de l’exhibició de dimecres a Wembley. “Potser a la Lliga de Campions els seus paràmetres són més elevats en alguns moments perquè el ritme dels partits és més alt, però jo veig que fa actuacions similars en tots els partits”, va explicar Valverde sobre un futbolista que converteix el que és extraordinari en quotidià cada cop que trepitja un terreny de joc.

Luis Suárez, disponible

Al gran estat de forma de Messi s’hi suma la maduresa d’un Luis Suárez que no acaba de fer net d’unes molèsties en un genoll i que ha decidit no anar als compromisos de l’Uruguai la setmana vinent. Sí que hi serà, però, contra el València, a diferència dels lesionats Samuel Umtiti i Sergi Roberto. La baixa del francès, també per unes molèsties en un genoll, dificulta que Gerard Piqué pugui descansar i s’espera que el català faci parella avui amb un Clement Lenglet que va tenir una actuació notable a Wembley. Tot i que Umtiti és un central esquerrà, com Lenglet i Thomas Vermaelen, ja ha ocupat en altres ocasions la posició de Piqué.

Més de 10 anys invictes a Mestalla

Amb un onze de gala, la cita de Mestalla servirà per certificar la reacció de l’equip, que va començar contra el Tottenham. En un ambient d’alt voltatge i contra un rival de qualitat -“tàcticament són molt difícils d’atacar per dins, tenen un contraatac espectacular i els seus davanters són molt perillosos”, afirma Valverde del València-, el conjunt blaugrana buscarà la “regularitat” que també l’ha de dur a guanyar la Champions. L’escenari és motivador: des d’un 2-1 el 18 de febrer del 2007 el Barça no perd a Mestalla.