Mig any clau pel futur del Barça

“Quan es perd un partit, tothom posa preu al teu cap” deia Ernesto Valverde a la primera roda de premsa d’un any 2019 que podria ser el del seu comiat al Camp Nou. El Barça s’estrena després de cap d’any al camp del Getafe (20.45 h / Movistar Partidazo) amb el repte de defensar el liderat en una jornada en què els seus dos principals perseguidors, el Sevilla i l’Atlètic de Madrid, es veuen les cares al Sánchez Pizjuán (16.15h / BeIN La liga). Per a l’equip blaugrana, guanyar títols s’ha convertit gairebé en una obligació que carrega de pressió als tècnics, com un Valverde que aquestes festes de Nadal va admetre en una entrevista amb els mitjans oficials del club que “en ocasions els títols es valoren més quan es perden. Cal guanyar-los per mantenir el ritme competitiu, el cicle guanyador”.

El futur del tècnic segueix encara per decidir, tot i que dins del club molta gent dona per fet que segurament, serà la seva darrera temporada. El tècnic va perillar la temporada anterior després de caure a la Champions, i en cas de no poder ser campió d’Europa, dins del club més d’una persona aposta per buscar un relleu. I en cas de guanyar la Champions, per a Valverde seria una oportunitat ideal per tancar el cicle. El tècnic es reunirà properament per començar a parlar del seu futur, però com ja va passar amb Guardiola i Luis Enrique, el cas es podria endarrerir fins a les darreres jornades de lliga, a l’espera de veure com evolucionen els resultats als tres fronts oberts: Lliga, Copa i Lliga de Campions.

“Tinc contracte amb el club, es parlarà de tot plegat més endavant. Ara hi ha un contracte que cal respectar. Ens emplacen a més endavant per decidir el meu futur. Sempre hi ha hagut bona sintonia” va explicar ahir Valverde, que de moment també es mostra satisfet amb el mercat de fitxatges, on ha arribat el central colombià Jeison Murillo, convocat per ser avui al camp del Getafe. Preguntat sobre si està participant en la planificació de la propera temporada, Valverde va respondre que “ara mateix s’està planificant com serà la propera pretemporada i he participat en aquestes reunions. Forma part de la meva feina”. A les reunions en què es parla de la gira per terres asiàtiques i de possibles fitxatges de cara al futur, Valverde hi diu la seva, tal com toca, tot i que el club sap que no pot garantir al 100% que ell serà el tècnic.

El Barça, de moment, nega estar sondejant el mercat pensant en nous entrenadors ja que la prioritat, oficialment, és seguir treballant amb un Valverde que no s’amaga quan parla, que sap que el seu futur, en bona part, dependrà dels títols guanyats. I encara falten mesos per arribar als dies en què es decideixen els títols. Amb Munir llest per marxar el proper juny -Valverde el va deixar fora de la convocatòria- i el club treballant per fitxar Rabiot i De Jong, el Barça encara uns mesos que podrien acabar amb la sortida d’algun jugador important, com Rakitic, per poder equilibrar econòmicament el mercat. Abans però, el segon tram de temporada, aquell que servirà per veure si el Barça canvia de tècnic, comença a un estadi complicat.

El Getafe de Bordalás aspira a jugar competicions europees després d’una ratxa on ha patit una sola derrota en els darrers 11 dues oficials. “El Getafe és el millor rival per començar després de les vacances, ja que sempre cal lluitar molt contra aquest equip. El Getafe és un equip molt dur, que pressiona molt. Et lluiten molt cada pilota dividida. L’any passat ja va ser molt dur, no me n’oblido. Aquest any està creixent i lluita per anar a Europa. Serà molt incòmode” va advertir un Valverde que es va mostrar satisfet per l’estat físic dels seus jugadors després d’uns dies sense partits, especialment els llatinoamericans.

“Tots van marxar amb deures per fer i els han fet, ja que han tornat en un gran estat” va dir un Valverde feliç per com s’està adaptant Murillo, i per poder començar a imaginar el retorn d’Umtiti: “Té bones sensacions, espero veure’l entrenar amb l’equip en dues setmanes, però cal ser prudent”. El central francès, de fet, és un dels darrers lesionats d’una plantilla on Ernesto Valverde va recuperant efectius, com Sergi Roberto i Malcom, dos jugadors que van rebre l’alta mèdica just a temps per fer el viatge cap a Madrid. El reusenc podria entrar a l’equip titular directament, en un duel on Valverde farà poques rotacions. Aquestes segurament arribaran el proper dijous al partit de Copa del Rei contra el Llevant.