Migdia de tasques pendents a la Nova Creu Alta

Quan semblava que el Sabadell havia aixecat el vol a Segona amb dues victòries consecutives contra el Leganés i la Ponferradina, els d'Antonio Hidalgo van veure's relegats de nou a la zona de descens a causa de tres derrotes seguides. L'última possiblement va ser la més dura: davant del Logronyès, un rival directe que es va endur els tres punts a Las Gaunas quan el duel ja estava a punt de morir sense gols. La reacció necessària dels vallesans no serà fàcil tenint en compte l’estat anímic del seu oponent aquest diumenge a la Nova Creu Alta (14.00 h / Movistar La Liga), el Las Palmas, que ve de guanyar el derbi per excel·lència de les Illes Canàries contra el Tenerife en un disputat matx que es va resoldre per la mínima amb un error clamorós del porter alacantí Adrián Ortolà.

Els dos combinats arrosseguen tasques pendents. S'han deixat molts punts pel camí. I, en el cas del Sabadell, la majoria s'han escapat per badades en els últims minuts del partit. La dinàmica s'ha calcat en la sèrie de tres derrotes de les últimes jornades. Contra l'Almeria, els tres punts van viatjar cap a Andalusia al minut 93. També a casa i davant del Málaga, un gol de Chavarría al 76' va frustrar l'equip d'Hidalgo. I a Logronyo, una diana de Leo Ruiz al 83' va significar la desfeta pocs minuts després que Edgar Hernández enviés una falta al travesser.

Antonio Hidalgo analitzava aquest problema a la roda de premsa prèvia a l’enfrontament: “Hem analitzat aquestes situacions, quan hi ha menys possessió és quan més patim. Hem de defensar molt bé en aquests minuts, no tot és mala sort”, comentava el tècnic vallesà. Mentrestant, al Las Palmas la principal feina pendent és guanyar lluny de les Canàries. Els de Pepe Mel han disputat sis jornades fora de casa en les quals han sumat quatre empats i dues derrotes. L’últim intent frustrat de victòria va ser també a Catalunya, més concretament a Girona, on el matx va finalitzar amb empat a un gol.

En mans de la rauxa de Stòitxkov

El Sabadell provarà d'aprofitar-se d’aquesta estadística negativa per agafar oxigen de cara a una permanència que ara mateix té a quatre punts de distància. Hidalgo nota la confiança dels jugadors i la directiva, tot i que una quarta derrota seguida seria demolidora i podria deixar l'entrenador entre l’espasa i la paret. “Al president li estic molt agraït per haver apostat per mi. Tinc la confiança de tota la gent del club i els jugadors”, expressava en la prèvia d'un partit en què tornarà a confiar en la rauxa de Stòitxkov en atac. A dos punts del play-off es col·loquen els visitants, però, tot i estar en una zona tranquil·la de la classificació, a Gran Canària són conscients que sense guanyar a domicili serà difícil tenir possibilitats reals de ser equip de Primera Divisió la temporada vinent.