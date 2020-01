Millorar a domicili, l’assignatura pendent del Girona de Martí

Pep Lluís Martí ja ha sumat més punts que Juan Carlos Unzué. I això que el tècnic balear ha dirigit l’equip blanc-i-vermell dos partits menys dels que ho va fer el navarrès, acomiadat després de presentar un balanç del 50% de derrotes, sis en dotze jornades. El Girona, que continua sense ensenyar la fiabilitat que requereix qualsevol conjunt que aspira a pujar a Primera Divisió, s’ha instal·lat en la sisena posició però té una assignatura pendent: millorar els registres a camp contrari. La primera oportunitat serà contra el Tenerife (20.30 hores, Movistar LaLiga).

En deu partits, Martí ha aconseguit lligar 17 dels 30 punts en joc, després d’una gran estrena en què va arribar a estar sis partits sense perdre, amb la qual cosa va recuperar una rialla que a Montilivi és efímera. Al contrari que Unzué, que va tancar 16 dels 36 punts en joc, Martí ha guanyat la meitat dels partits disputats, cinc, n'ha empatat dos més i ha perdut els tres restants de manera consecutiva. El primer dels tres entrenadors que han tingut els blanc-i-vermells aquest curs –Moreno va igualar a casa en l’únic partit entrenat– també va acumular cinc victòries i va empatar un partit, a part de les sis derrotes encaixades.

La situació a la Lliga s’entén des del desastre que acompanya l’equip quan surt de Montilivi. Perquè si el Girona és el segon millor local de la categoria, només superat per l’Osca (28 i 26 punts), és el tercer pitjor visitant, amb els mateixos punts que el Deportivo (8) i només un més que el Racing (7), els dos últims classificats. Va començar la temporada perdent els quatre primers desplaçaments: Albacete (1-0), Cadis (2-0), Almeria (3-1) i Osca (1-0), tots amb Unzué, que va fer un pèssim tres de divuit que Martí ha maquillat un mica amb el seu cinc de quinze. Malgrat tot, els gironins encadenen dos viatges consecutius perdent, a Sòria (2-0) i Vallecas (1-0), i quatre sense guanyar, comptant Saragossa (3-3) i Ponferrada (1-1). Martí només va guanyar el primer dia, a Extremadura (1-3). Números insuficients es mirin com es mirin.

Tenerife marcarà les opcions de continuar escalant llocs a la classificació, perquè el vestidor ja sap que empatarà amb el Fuenlabrada a la cinquena posició en cas d’un nou triomf. Sense els sancionats Àlex Granell, Aday Benítez i Juanpe Ramírez, el lesionat Samu Saiz i Santi Bueno, amb la selecció de l’Uruguai, Martí es veurà obligat a fer rotacions, tenint en compte que dimecres podrà seguir fent malabars a l’alineació en el partit de Copa contra el Vila-real. Podrien tornar a l’onze Pedro Alcalá, Gerard Gumbau i Àlex Gallar, amb el dubte de si Jonatan Soriano substituirà Marc Gual al costat del pitxitxi Cristhian Stuani, que està a un gol dels dinou que va marcar el curs passat amb gairebé mitja Lliga per endavant i l’interrogant dels play-off. I amb el Cadis i l’Almeria a 11 i 8 punts respectivament, no es pot permetre el luxe de fallar. Una distància, per cert, feta possible gràcies als partits a domicili, en què els andalusos dominen a la taula.