Mirar amunt, tot i les adversitats

“L’objectiu és acabar, que mai és fàcil. Està clar que a mesura que avanci la cursa, depèn de com em trobi, voldré donar gas”. Laia Sanz anava aquest any al Dakar justa de forma i sense gaires aspiracions. Afectada durant bona part de l’any per una mononucleosi i per la febre Q, que la van deixar al sofà i al llit durant molt de temps, la de Corbera de Llobregat arribava al Dakar pensant en acabar-lo i prou. Era conscient que no portava els deures fets, però si hi ha algú que creix davant les adversitats és ella. Sense fer soroll ha anat escalant posicions.

“Abans de començar hauria signat només arribar al final, sense importar-me la posició. Ara no només vull creuar la meta de Lima, m’agradaria fer-ho dins del top 15 ”, assegurava durant la jornada de descans. Llavors estava a les portes del top 15, però durant la segona setmana del ral·li, entre els pilots que s’han retirat i els que han estat sancionats, i la seva gran actuació, tot plegat li ha donat dret a mirar amunt. I ben amunt. Gràcies a l’etapa d’ahir, en què va ser tretzena, ja és onzena de la general, i a un dia de completar el seu novè Dakar. Nou de nou, una cosa que pocs pilots poden dir. I, a més, tot i la falta de preparació, a les portes del top 10 i a prop d’igualar la seva millor classificació, el novè lloc del 2015, quan corria amb Honda. Patint, perquè ha confessat que ha acabat alguna etapa “rebentada”, però satisfeta per la feina feta, ja pensa en arribar a Lima. “Estic pagant la falta de preparació, però faig tot el que puc per seguir i passar les etapes el millor possible. Ho estic donant tot”, indica la catalana des de Pisco. Acabar entre els quinze primers, a banda de la satisfacció que li provocaria, tindrà premi extra per a Laia Sanz.

Aquest any, després d’intentar-ho l’any passat, ha deixat per escrit una juguesca amb el seu company a KTM Toby Price. Si ella acaba dins del top 15, li podrà tallar la desmanegada melena a Price, que ara per ara lidera la general. Ell, de fet, també va apostar amb la de Corbera de Llobregat que si ell acabava entre els cinc primers li podria fer un petó de cinc segons. I els dos semblen decidits a recollir el seu premi avui a Lima. “Es mereix guanyar el Dakar. El Toby ha patit una caiguda, ha arribat amb molt dolor, però està liderant la cursa. Espero que ho aconsegueixi perquè té un mèrit enorme”, diu Sanz. I és que l’australià es va fracturar el canell un mes abans del Dakar i està disputant el ral·li amb una protecció especial per evitar que pateixi més del compte.

L’última etapa, decisiva

Toby Price i Pablo Quintanilla es jugaran el triomf del Dakar en l’última etapa. L’australià i el xilè arriben a l’etapa definitiva, entre Pisco i Lima, separats per tan sols 1 minut i 2 segons. Ahir, en la novena etapa, amb sortida massiva, els dos pilots es van neutralitzar i van calcar el temps: Quintanilla va entrar tercer, a 3.28 de Michael Metge, el guanyador de l’etapa, mentre que Price va entrar cinquè, a tan sols un segon de Quintanilla. El millor català, de nou, va ser Oriol Mena: va acabar l’etapa en l’onzè lloc i ocupa el novè lloc de la general, a falta de l’etapa d’avui.

Peterhansel abandona

Stéphane Peterhansel no podrà lluitar pel podi del Dakar. El pilot francès va haver d’abandonar el ral·li ahir, a falta d’un dia per al final, a causa d’una lesió del seu copilot, David Castera. Peterhansel, 13 cops guanyador del Dakar, es va aturar quan tan sols havia completat 26 quilòmetres de l’especial d’aquest dimecres, la novena del Dakar, i el seu copilot va haver de ser evacuat a un hospital.

El pilot de Mini era quart de la general i lluitava amb Nasser al-Attiyah, Nani Roma i Sébastien Loeb per aconseguir ser al podi de l’edició d’aquest any del Dakar. Amb la baixa de Peterhansel, de fet, Nani Roma té més fàcil assegurar-s’hi el segon lloc, ja que Loeb va perdre ahir més d’una hora i, tot i mantenir el tercer lloc, serà complicat que el francès retalli tant de temps en l’especial d’avui. Qui s’ha assegurat el triomf, si no passa res avui, és Nasser al-Attiyah, que ahir va tornar a guanyar una especial, la tercera del seu compte particular d’aquest ral·li.