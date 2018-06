Mireia Belmonte entra en acció el primer dia

Mireia Belmonte serà la gran protagonista de la primera jornada sencera de competició als Jocs Mediterranis, en què participarà en cinc proves diferents. Belmonte, que l’any 2009 va guanyar dues medalles de plata als Jocs Mediterranis de Pescara (Itàlia), debutarà aquest matí amb les eliminatòries dels 800 metres lliures, i correrà la final a la tarda. També dissabte es posen en marxa els 400 estils, amb les eliminatòries al matí i les finals a la tarda. Belmonte, juntament amb Jessica Vall, sembla destinada a ser una de les grans protagonistes d’aquesta edició dels Jocs Mediterranis. Té opcions de guanyar més de cinc medalles si finalment la badalonina accepta participar en algunes curses de relleus. La jornada d’aquest dissabte també veurà en acció la major part d’esports del calendari d’uns Jocs que, de fet, ja van viure les primeres proves abans de la cerimònia d’inauguració.

A l’Anell Mediterrani, un dels centres protagonistes de Tarragona 2018, van debutar els esportistes de tir amb arc, els primers en competir en una jornada en què també va començar la competició de futbol, amb triomf de la selecció espanyola sobre Algèria per 4-1 al camp de futbol de Calafell. El partit va començar tard perquè l’autobús de la delegació espanyola es va perdre camí de l’estadi. Abans, els italians i els marroquins havien empatat a dos gols. La jornada es va tancar amb un tercer partit, del grup C, entre França i Turquia, que van empatar a un al camp de la Pobla de Mafumet.

L’altra disciplina en competició el primer dia va ser el voleibol, tant masculí com femení, que es va disputar entre el Tarraco Arena (antiga plaça de toros) i el pavelló del Serrallo. En la competició femenina Turquia va derrotar Bòsnia i Hercegovina per 3 sets a 1, i Grècia va guanyar Itàlia (3-2); en la masculina, Tunísia es va imposar per 3-0 a Albània i Egipte per 3-2 a Macedònia.