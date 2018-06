Mireia Belmonte guanya el seu primer or a Tarragona

260x366 La badalonina Mireia Belmonte, amb la medalla d’or aconseguida a la prova de 200 metres estils. / JESÚS DIGES / EFE La badalonina Mireia Belmonte, amb la medalla d’or aconseguida a la prova de 200 metres estils. / JESÚS DIGES / EFE

Mireia Belmonte va aconseguir finalment el seu primer or als Jocs Mediterranis imposant-se a la prova dels 200 metres estils. La badalonina es refeia així de la jornada de dissabte, en què tot i aconseguir una medalla de plata als 800 metres lliures va decebre perquè no estava al nivell esperat en les altres dues proves en què va participar. En els 200 metres estils, Belmonte va dominar la prova amb una marca de dos minuts i onze segons, dos segons menys que la segona i la tercera classificades.

Belmonte, que participa en sis proves a Tarragona, té encara un dia per aconseguir alguna medalla més i arrodonir la participació en uns Jocs Mediterranis en què té la pressió afegida de ser la figura local més mediàtica. La badalonina va confessar als mitjans de comunicació que no estava en el seu millor moment: “Quan em fico a la piscina perdo la força i és com si em rellisqués l’aigua”. Especialment sagnant va ser la seva setena plaça ahir als 400 metres estils, una prova en què sortia com a favorita i que finalment es va emportar la mallorquina Catalina Corró, una nedadora que va superar un tumor cerebral fa un any. Avui Belmonte optarà a l’or en els 200 metres papallona, una disciplina en què és la vigent campiona olímpica.

El discret rendiment de Mireia Belmonte, que no es va sentir amb forces de participar en els 4x200 lliures, es pot explicar per la sobrecàrrega que suposa prendre part en un nombre tan elevat de proves i pel fet que està en ple procés de preparació per als campionats europeus de natació, que es faran a Glasgow del 3 a 12 d’agost, una competició de més prestigi que els Jocs Mediterranis.

Si Belmonte, tot i aquestes dues medalles, és ara mateix una (relativa) decepció, la gran alegria catalana a la piscina de Tarragona és Jessica Vall, que després d’aconseguir l’or als 200 metres braça en la jornada de dissabte ahir va aconseguir el mateix metall als 100 metres de la mateixa modalitat, amb rècord de la competició inclòs. Una cursa en què la segona classificada va ser la mateixa que 24 hores abans: la també catalana Marina Garcia. Sense deixar la natació, Melani Costa va ser plata als 200 metres lliures i Joan Pons segon als 400 metres estils, a banda dels bronzes als 4x100 lliures femenins i els 4.200 lliures masculins. La natació espanyola va sumar ahir 7 medalles més, amb un total de 15, a falta de l’última jornada d’avui dilluns.

De la resta de competicions d’aquesta diada de Sant Joan destaca la medalla d’or del madrileny Yulen Pereira en la competició d’espasa, amb un èpic final en què va aconseguir imposar-se per la mínima al francès Roman Cannoine. També les medalles en halterofília d’Atenery Sánchez, plata en menys de 53 quilograms, i el bronze d’Alba Sánchez, en la categoria de menys de 58 quilos. La delegació espanyola ja acumula 38 medalles: 10 ors, 16 plates i 12 bronzes.