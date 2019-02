La Mitja de Barcelona descobreix Roza Dereje

No hi va haver rècord del món, però l’etíop Roza Dereje Bekele es va endur l’eDreams Mitja Marató de Barcelona amb un temps d’1 hora, 6 minuts i 1 segon, la cinquena millor marca mundial de l’any. La prova, això sí, va superar els seus rècords de participació amb 19.000 corredors inscrits (5.955 dones, el 31% del total) i 16.650 participants a la línia de sortida del passeig de Pujades. La cursa va tenir 16.404 acabadors, una xifra que duplica els atletes que van arribar a la meta fa tan sols vuit anys (8.111). El creixement de la prova és inqüestionable.

Dereje, que es va apuntar la seva millor marca personal, es va quedar a 52 segons del rècord de la prova barcelonina, en poder de la keniana Florence Kiplagat, i a 70 segons del rècord del món de Joyciline Jepkosgei. El futur de l’atleta de 21 anys, que a l’abril disputarà la Marató de Londres, genera un gran optimisme.

Roza Dereje guanya la eDreams Mitja Marató Barcelona #eDreamsMitjaBCN19 pic.twitter.com/6maNoxy9zX — eDreams Mitja BCN (@mitjabarcelona) 10 de febrero de 2019

Després d’una sortida lenta, Dereje es va animar i va deixar enrere Dibabe Kuma al quilòmetre 15 de la cursa. L’etíop va acabar en segona posició per tercer any consecutiu amb un crono d’1 hora, 6 minuts i 45 segons, la seva millor marca personal. La keniana Sally Kipyego va ser tercera amb 1:08:30. La vallenca Marta Galimany, que es va apuntar la seva millor marca personal, va completar el recorregut en 1:12:29 i va creuar la línia de meta en dotzena posició.

El kenià Eric Kiptanui, amb un registre d’1:01:04, es va endur la prova masculina. Un grup de nou corredors africans van marcar el ritme des de la sortida, que va ser una mica lenta, però Kiptanui, acompanyat del també kenià Jonathan Korir i el suec Napoleon Solomon, va anar marcant un ritme gairebé un minut més baix que el del rècord de la prova, aconseguit per l’etíop Mule Washiun l’any passat (59:44). Les diferències van anar augmentant i al quilòmetre 20, pel qual es va passar amb un temps de 58:17, un grup de cinc corredors es van llançat a la caça de Kiptaniu. El kenià es va mantenir al capdavant del grup, però va haver de fer un últim esforç per entrar vencedor amb un fort esprint final per obtenir un registre d’1:01:04 i superar en un segon l’etíop Abebe Degefa i en tres el també etíop de 20 anys Betesfa Getahun.

Tot i que va concentrar els seus esforços en fer una bona marca en els primers 10 quilòmetres del recorregut, el veterà Carles Castillejo, de 40 anys, va donar una nova lliçó acabant 16è amb 1:03:58.

De l’UCI a la meta

La Mitja Marató de Barcelona deixa un grapat d’històries fascinants, com la de Xavier Bonastre. El periodista de TV3 va completar el recorregut en 2 hores, 8 minuts i 30 segons. “Mai no havia fet una mitja tant lenta. Però n’estic encantat! L’he corregut, sis mesos després d’estar a l’UCI, al costat d’una gran cirurgiana, la Maria Galofré, de la Mútua Terrassa. Bones sensacions al notar que hauria pogut anar més ràpid”, va resumir amb un missatge a través de les xarxes socials. Una altra de les històries del dia va ser la d’Àlex Roca. Tot i tenir un 76% de discapacitat física, el català va fer bo el seu lema “El límit te’l poses tu” i va completar la cursa en tres hores i mitja. “He patit tant per arribar a la meta que quan l’he vist ha sigut brutal, inexplicable”, va dir.

Raúl González, exfutbolista del Reial Madrid, va ser una de les moltes cares conegudes que va completar el recorregut barceloní. El seu temps final va ser d’1:24:38.