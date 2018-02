L'eDreams Mitja Marató de Barcelona reunirà gairebé 16.500 participants

La eDreams Mitja Marató de Barcelona celebrarà aquest diumenge (8:45 hores) la seva 28ª edició estrenant els prestigiosos guardons internacionals obtinguts recentment; el Gold Label i el segell 5 estrelles. Aquests premis situen la cursa barcelonina entre l’elit mundial de mitges maratons.

Els serveis al corredor, la qualitat organitzativa i el seu rapidíssim traçat han fet que la cursa capti l’interès dels corredors d’elit europeus que veuen en aquesta cursa, la millor oportunitat per assolir les mínimes que els assegurin una plaça en els mundials de mitja marató del pròxim mes de març. La participació d'aquesta edició voreja els 16.500 participants. La mitja barcelonina manté un gran interès entre els corredors estrangers, que representen el 33% dels inscrits i fins a 86 nacionalitats diferents.

"La eDreams mitja Marató de Barcelona s’ha convertit en la cursa de referència per un gran número d’atletes d’elit europeus, que troben en aquesta prova, una oportunitat per buscar les mínimes per als mundials de mitja marató. Tenim esperances dipositades en Leonard Langat, Moses Kurong, Meshack Koech, Mule Wasihun, Azmeraw Mengistu i Abdallah Mani tots ells amb marques inferiors als 61 minuts, que sortiran amb l’objectiu de batre el rècord del circuit", opina Cristian Llorens, director esportiu de la prova.

L’atleta kenyà Jonah Chesum, sorprenent guanyador de la passada Zurich Marató de Barcelona, tornarà a competir la capital catalana. "Estic molt agraït a l’organització per haver-me convidat de nou a Barcelona, en aquest cas a la mitja marató. Estic impressionat amb l’elit que prendrà part el diumenge, amb marques inferiors als 60 minuts. Ho donaré tot per pujar al podi", diu.