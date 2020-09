La recollida de signatures digitals al Barça ja està en marxa

Quan falten tres dies perquè s'acabi el termini hàbil per recollir les signatures perquè la moció de censura tiri endavant, el precandidat a les eleccions del Barça Jordi Farré ha anunciat la creació d'una web per facilitar la signatura digital. "Jo ja vaig avisar el club que faríem això de les signatures digitals. No hi ha cap possibilitat que el club no les accepti", sentencia Jordi Farré.

"Per tenir els màxims suports, creiem que els socis de fora de Catalunya tenen dret a signar. Estem en una pandèmia i hem de facilitar a les persones exercir els seus drets", ha defensat Farré. A través de la web votcensura20.cat, els socis que no ho hagin fet presencialment podran adherir-se a la iniciativa impulsada per tres precandidatures i vuit grups d'opinió blaugrana. El procediment, segons afirma Farré, està dividit en dues parts. La primera, la recollida de dades com el número de soci, el telèfon i l'adreça electrònica. Després d'aquestes dades, i a través d'una validació per e-mail, s'ha d'adjuntar una fotocòpia del DNI. "Els tres procediments que demana el Barça, que són un vot, una signatura i una fotocòpia del DNI, els compleix tots", ha recordat.

Aquest procediment, que no s'havia utilitzat mai en una recollida de signatures per una moció, aixeca dubtes sobre la validesa d'aquestes signatures. El club ja va anunciar que no comptaria com a vàlides les signatures que es recollissin de manera telemàtica però, segons afirma Farré, fins a tres gabinets d'advocats han confirmat la seva validesa en consonància amb decrets i lleis europees i catalanes. "La moció de censura en si encara no ha començat perquè s'inicia un cop s'hagin recollit les 16.520 signatures necessàries per portar a fer un referèndum i, per tant, encara estem en un procés ordinari al qual dona validesa la secretaria general de l'Esport de la Generalitat", conclou Farré.