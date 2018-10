Mojica es trenca i el Girona es planteja buscar-li un substitut

El Girona veu com el fitxatge més car de la seva història, Johan Mojica, per al qual va pagar cinc milions a l’estiu, possiblement es perdrà el que queda de temporada sense haver arribat a jugar cap partit oficial. En l’entrenament de dimarts, el colombià es va trencar el lligament creuat anterior del genoll esquerre, la qual cosa el farà passar pel quiròfan i el mantindrà allunyat dels terrenys de joc un temps aproximat de sis mesos. Mojica, que va disputar el Mundial de Rússia però encara no ha participat a la Lliga perquè a l’agost va patir una ruptura parcial d’un tendó al quàdriceps dret, era una de les peces que Eusebio esperava per augmentar la competitivitat col·lectiva. De fet, Mojica ja va jugar en l'amistós de la setmana passada contra el Tolosa i esperava ser convocat contra la Reial Societat. El Girona, actualment, a les bandes només disposa d’Aday, Planas, el jove Pedro Porro –ni ell, ni Àlex Granell, ni Gorka, han entrenat per uns problemes musculars que els fan ser dubte per al partit de dilluns– i els recursos de Muniesa i Ramalho.

Fruit d’això, la direcció esportiva del Girona ja s’ha posat a treballar i valora molt seriosament la possibilitat d’ocupar el buit deixat per Mojica, sigui utilitzant la via del Manchester City o incorporant un jugador que no incompleixi la normativa estipulada en aquests casos. Perquè això sigui possible, l’entitat blanc-i-vermella haurà de donar de baixa la fitxa del futbolista i presentar un document a la Lliga de Futbol Professional que acrediti aquesta lesió de llarga durada. L’altra opció implica esperar que el mes de gener s’obri la finestra del mercat d’hivern.