La Molina celebra el seu 75è aniversari sense oblidar el somni olímpic

El 28 de febrer de 1943 s'estrenava el primer teleesquí de La Molina. Era el primer de tot l'Estat. 75 anys després, l'estació d'esquí de La Cerdanya commemora aquest aniversari amb una exposició fotogràfica retrospectiva a càrrec del fotògraf Antonio Campaña, que es podrà visitar fins al 4 de març a l'Espai Provença de Barcelona. Durant aquests anys, les pistes de La Molina han estat seu de diverses competicions esportives de primer nivell. L'exhibició de la nord-americana Lindsey Vonn a la prova de la Copa del Món d'esquí de muntanya femenina del 2008 o els Campionats del Món d'esquí alpí per a persones discapacitades (IPC) del 2013 són algunes de les imatges més icòniques de l'estació i són recordades a l'exposició. Mirant cap al futur, l'horitzó és clar: acollir alguna competició d'uns Jocs Olímpics d'Hivern.

Així ho ha confirmat el director de La Molina, Toni Sanmartí, en declaracions a l'Ara: "Només hem de rebre l'encàrrec. Ha de ser un projecte de país, però estem projectant el futur de La Molina per arribar a fites més importants aen l'àmbit esportiu, com serien unes olimpíades". En aquest sentit, el mateix Sanmartí ha volgut destacar que organitzativament l'estació ja està preparada per acollir un esdeveniment esportiu d'aquesta mida: "estem consolidats organitzant alguna copa del món cada any. Tenim capacitat per fer-ho i, pel que fa a la vessant organitzativa, ja estem preparats". Malgrat aquest optimisme, el director de La Molina també ha avisat que caldria fer una inversió en infraestructures, però ha deixat clar que aquesta "acabaria beneficiant el territori".

Un aniversari amb dues competicions d'elit

En l'any del seu 75è aniversari, La Molina acollirà dues competicions d'elit. El 3 de març, l'estació d'Alp serà la seu de la Copa del Món Snowboard FIS, on l'esquiador basc Lucas Eguibar serà un dels principals favorits a la victòria final: "Esperem que arribi en forma després dels jocs de Pyeongchang i pugui endur-se alguna medalla", ha manifestat Toni Sanmartí. Menys d'una setmana després, el 8 i el 9 de març, les mateixes pistes de La Molina albergaran una prova de la Copa d'Europa d'Esquí Alpí, aquesta vegada en la categoria femenina i en la disciplina de gegant. Serà la dotzena vegada que l'estació de La Cerdanya aculli una competició del circuit continental d'aquesta disciplina.