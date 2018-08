L’Espanyol tanca la pretemporada tombant el Mönchengladbach

L’Espanyol continua reafirmant les bones sensacions d’aquest estiu després d’imposar-se al Borussia Mönchengladbach (1-3) en el sisè i últim amistós de pretemporada. Els blanc-i-blaus, que han firmat el partit més complet de tots, han dominat l’equip alemany, el rival més fort al qual s’han enfrontat.

Rubi ha format amb un onze que, a falta de David López, s’assemblarà força al que debutarà en Lliga la setmana vinent a Balaídos. El maresmenc ha apostat per un 4-3-3 amb un mig del camp que ha portat la batuta. Roca, situat com a pivot, s’incrustava entre els centrals per iniciar el joc, mentre que Darder i Víctor Sánchez, esglaonats com a interiors, donaven continuïtat a la pilota.

Els amfitrions han aguantat amb ofici el protagonisme dels blanc-i-blaus, cada cop més acostumats al joc associatiu que els demana Rubi. Al minut 35, Piatti, assistit per Darder, ha estat a punt d’obrir la llauna, però Sommer ha evitat el primer. El partit s’ha enrarit amb diverses entrades a destemps, però l’Espanyol se l’ha tornat a fer seu pocs segons abans del descans, quan s’han girat les tornes de l’acció anterior i Sommer ha regalat a Piatti la pilota per fer el 0-1.

A la represa, ha sigut l’altre porter, Diego López, qui ha intervingut de manera providencial, aquest cop salvant una escapada en solitari de Hermann. Cinc minuts després s’ha passat del possible 1-1 al 0-2: en una jugada a pilota aturada, Piatti ha servit la pilota per Baptistao, que l’ha pentinat, deixant-la a un Borja Iglesias que no ha perdonat. Rubi no volia relaxacions, i ha demanat als seus homes el tercer gol. No trigaria a arribar. Abans, però, qui ha marcat ha sigut Drmic, que ha escurçat distàncies. L’alegria ha durat ben poc als alemanys, ja que Roca ha firmat l’1-3 amb què es tancaria el marcador. Al tram final ha debutat Adrià Pedroda. Sisè triomf d’una pretemporada rodona per a l’Espanyol.