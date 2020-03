Montilivi acompanya quan el Girona el necessita

Montilivi no coneix la derrota en aquest 2020, en què ha lligat 10 punts dels 12 en joc. I això és sinònim del creixement d’un Girona que pot igualar la millor ratxa d’imbatibilitat del curs, de set jornades, en el partit contra l’Albacete (16 hores, Movistar LaLiga). A mesura que el campionat avança, els gironins s’estan deixant anar. D’aquell principi de curs en què tot eren retrets perquè els resultats no arribaven, no en queda res. Ara com ara, tot és ambició: la millora experimentada i les punxades dels rivals han permès retallar les diferències respecte a la zona alta de la classificació. L’afició, conscient que amb el seu caliu sumarà més que no pas restarà, juga un paper fonamental. De fet, les tres últimes cites a l’estadi són contra tres dels rivals directes per a l’ascens: el Saragossa, l’Almeria i el Cadis. Per arribar-hi forts, però, està prohibit cometre més errades.

“Si la Lliga sempre és igualada, ara que entrarem en el tram final encara ho serà més”, analitza Pep Lluís Martí, que té l’interrogant de Rivera, les baixes de Ramalho, Aday –lesionats– i Maffeo –sancionat– i l’alta de Jonathan Soriano i d'Alcalá. “El que ens donarà per pujar directament és guanyar i preparar el pròxim partit per tornar a guanyar. L’únic que ens interessa és col·leccionar de tres en tres”. El balear va confessar que Calavera, que pràcticament no ha tingut protagonisme, serà titular al lateral dret. “Hem de millorar i corregir els errors puntuals que cometem. No serveix de res pensar en els punts i les oportunitats que hem deixat escapar pel camí. Perquè si féssim això, ens imaginaríem líders amb un ple de victòries i no és el cas. Tenim la puntuació que tenim i esperem guanyar un partit molt complicat. Aquest és el missatge en què creiem”, afegeix l’entrenador blanc-i-vermell.

Una setmana més, Stuani serà el principal reclam en atac. L’uruguaià va superar el seu millor registre individual en un curs la setmana passada, marcant el seu 23è gol i consolidant la condició de màxim golejador de la categoria. Stuani, però, no ho pot fer tot sol. Àlex Gallar, qüestionat pel seu pobre rendiment, va ser defensat per Martí. “Ens dona moltes coses, està responsabilitzat per demostrar que és bon futbolista. I per fer-ho, res millor que posar-lo sobre el terreny de joc”.

Joaquín Zeballos, fitxatge sorpresa

El Girona, contra tot pronòstic, va reforçar la fitxa vacant que hi havia amb la incorporació de Joaquín Zeballos, un davanter uruguaià que estava lliure i que ha fet trajectòria al seu país. Autor de 19 gols i 4 assistències el curs passat, ha vestit les samarretes del Maldonado, l’Huracán i el Juventud. Zeballos signa per a 4 temporades i assegura que el conjunt gironí tingui un atacant de referència per a uns possibles play-off d’ascens a Primera, perquè els continuats problemes musculars de Soriano i la incògnita sobre si Stuani els podria jugar –la Copa Amèrica estarà en joc i tot indica que hi serà convocat–, haurien deixat l’equip de Pep Lluís Martí molt debilitat.