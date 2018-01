Mor Greg Stewart, exjugador de la Penya i del Granollers, als 57 anys

Aquest divendres ha mort Greg Stewart, exjugador de bàsquet que havia vestit la samarreta del Joventut la temporada 1983-84 i 1985-86, i la del Granollers la 1992-93. El pivot nord-americà tenia 57 anys.

Stewart va ser una llegenda de l'ACB dels anys 80 i 90. Nascut a Nova York el setembre del 1960, va formar-se a la Universitat de Tulsa i va ser escollit a la quarta ronda del 'draft' de la NBA del 1982 pels Boston Celtics. Stewart, però, va debutar com a professional a la lliga espanyola, al CAI Saragossa (2a divisió) per estrenar-se, la temporada següent (1983), amb el Joventut Massana, on va jugar dues temporades no consecutives.

Pivot de 2,04 metres, Stewart va disputar un total de 219 partits a l'ACB, amb una mitjana de 17,3 punts, 8,2 rebots i 18,1 de valoració. Després de jugar un any a Israel, el jugador va tornar a la Penya (1985). Després va anar-se'n a Las Palmas, on es va estar fins que el 1992 va signar pel BFI Granollers. Un any després va tornar a les Canàries, on es va retirar el 1997.