Moral alta i maduresa, la recepta per a la batalla d’Ipurua

Saber aixecar el cap en un context advers és una virtut que diferencia el nivell de maduresa de molts equips. L’Espanyol, que aquesta tarda buscarà la primera victòria a domicili del curs al camp de l’Eibar (18.30 h, BeIN LaLiga), va saber-ho fer dijous, contra el Tenerife, quan es veia amb l’aigua al coll i temia que la Copa tornés a acomiadar-se massa aviat. La reacció va permetre una remuntada que, això sí, suposa una nova excepció en el patró que han seguit els blanc-i-blaus des que els dirigeix Quique Sánchez Flores. Dels 55 partits amb el tècnic madrileny se’n pot extreure una rutina: qui marca primer té moltes opcions d’endur-se un resultat positiu. Les xifres corroboren la tendència. Entre aquest curs i l’anterior, l’Espanyol s’ha avançat en el marcador en 22 ocasions. En 18 d’elles ha aconseguit la victòria, en tres, l’empat i només un cop ha acabat perdent. I va ser, justament, en el primer partit oficial amb Quique, al Sánchez Pizjuán (6-4). Dos dels tres empats també van arribar en les primeres jornades del curs passat (contra la Reial Societat i la Màlaga), i l’altre va ser a Anoeta aquesta temporada. Només en quatre partits en què ha començat guanyant, per tant, ha acabat cedint un resultat pitjor. Per contra, és un equip amb molts problemes per igualar o remuntar els marcadors adversos. Dels 26 partits en què ha començat perdent, 16 han acabat amb derrota periquita, per vuit empats i dues victòries: el curs passat contra el Betis, i dijous contra el Tenerife. “L’equip ha mostrat una maduresa que l’any passat no tenia”, va destacar Quique per reivindicar l’actitud dels seus davant l’adversitat. El mateix tècnic reconeixia la importància d’avançar-se en el marcador per condicionar el resultat final: “Aquest equip ja va demostrar l’any passat que quan marca primer és un equip incòmode i molt difícil, i que com passa amb els altres equips, quan marques i et poses per davant hi ha una espècie de reforç anímic molt important. Avui en dia els equips també es mouen molt per l’instint anímic”.

Mantenir aquesta disposició serà fonamental a Ipurua, que rebrà l’Espanyol amb un ambient gèlid a la gespa -divendres hi havia diversos centímetres de neu, i a l’hora del partit s’espera una temperatura per sota dels 4 graus- però alhora molt càlid a la grada, on l’afició de l’Eibar sempre pressiona els rivals. La dinàmica dels eibarresos (dos triomfs seguits) també serveix d’advertència: “Hi ha la possibilitat de superar-los si guanyem. Els seus objectius són diferents dels nostres, ells pensen a estar més a prop d’Europa que a baix, i si guanyen s’hi acostaran, però si perden potser han de començar a canviar objectius”, va advertir el tècnic dels bascos, José Luis Mendilibar. L’hostilitat de l’ambient i d’un rival d’estil intens convertiran la cita en una batalla que no serà desconeguda per als blanc-i-blaus, acostumats a arremangar-se per moure’s pel fang d’Ipurua. L’Espanyol hi ha jugat en sis ocasions, i el balanç no és desfavorable: dos triomfs, tres empats i una única derrota, el 2016, amb gol d’un Joan Jordán que, aquest cop, vestirà la samarreta dels eibarresos.

Roca finalment es queda

Com Jordán, semblava que Marc Roca hauria de marxar, almenys uns mesos, en condició de cedit per recuperar la confiança i gaudir de més minuts. Quique el va convidar a fer-ho fa només una setmana, però ahir mateix, sobtadament, va canviar d’opinió i va tancar les portes a la seva sortida: “Quan un pensa i pren decisions, no les pren sempre definitivament. És una decisió consensuada amb ell i amb el club. He decidit que vull que es quedi, crec que reuneix totes les condicions per reconvertir la situació, vull que sigui el Roca que ens va enamorar el curs passat”.

El tècnic espanyolista va argumentar que, tot i que el migcampista ha perdut “sensacions, frescor i la inconsciència” que el van fer una de les revelacions del curs passat, encara manté “la primera matèria” i intentarà “recuperar-la”. Roca, que portava sis partits de Lliga i un de Copa fora de la convocatòria, va entrar en una llista en què és, juntament amb Leo Baptistão, la principal novetat. El brasiler torna només 12 dies després que se li diagnostiqués una lesió al quàdriceps esquerre que l’havia de mantenir de baixa entre dues i tres setmanes.