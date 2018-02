Moreno, l’emblema de l’era actual a l’Espanyol

Gerard Moreno volia ser el protagonista del derbi. Fins a l’empat de Piqué, de fet, anava força encaminat a aconseguir endur-se aquest privilegi. Instants abans de l’inici del partit, Chen Yansheng va obsequiar-lo a ell i a David López amb una samarreta amb el seu nom i el dorsal 100 per haver-se convertit en centenaris amb el primer equip espanyolista. El perpetuenc va sumar ahir el número 102, per 105 del santcugatenc. Dos pilars de l’Espanyol actual que van marxar per fer-se grans i tornar per convertir-se en dos referents.

Ahir Moreno va tornar a ser la peça clau de l’engranatge ofensiu de l’Espanyol. Acompanyat de Baptistão i Jurado, va tenir dos socis més a prop que en els últims derbis, dins d’una proposta que li va permetre apropar-se més a l’àrea rival. A la prèvia del derbi ho havia avisat en roda de premsa: “Intentarem sorprendre’ls”. I ho van aconseguir. Just després de començar la segona part, va avisar amb un gol anul·lat perquè la pilota havia traspassat la línia de fons. Però al minut 66, Moreno va trencar el malefici contra el Barça, a qui mai havia marcat. El davanter blanc-i-blau va sorprendre Ter Stegen rematant de cap a l’esquena de Piqué una centrada precisa de Sergio García. Acte seguit, va fer un petó a la samarreta i va pujar a una tanca publicitària per celebrar el gol amb la grada. Un acte d’amor a uns colors pels quals el jugador ha refusat diverses ofertes per triomfar, finalment, a casa seva.

L’hereu de Tamudo

Gerard Moreno va marcar en el seu desè derbi. Era la 12a diana d’aquesta temporada de Moreno, que és a només un gol dels 13 que va firmar en 38 partits el curs passat. Un premi a la seva sensacional temporada, on està afegint cada cop millors xifres golejadores al seu infatigable esforç defensiu. Amb 25 anys, Gerard continua superant-se, millorant registres i apropant-se als màxims golejadors de la història de l’Espanyol. Amb el primer equip en suma 32, els mateixos que Miguel Ángel Benítez. Si segueix aquest ritme golejador, aquest mateix curs podria atrapar Roberto Martínez, que en va firmar 42. El pròxim a superar seria Sergio García (46), que encara pot augmentar els seus registres.

Moreno, amb el seu gol al derbi, va fer un pas més cap a la llegenda de Raúl Tamudo que sap perfectament què és amargar el Barça. “Hem tingut la victòria a prop. Ha sigut un partit difícil, però l’equip ha fet una bona feina i cal marxar contents tot i l’empat”, va comentar el davanter, satisfet pel gol, que no va dubtar a agrair a Sergio García l’assistència: “La seva centrada era mig gol, me l’ha deixat molt bé”. “Cal intentar sortir sempre amb aquesta força, segur que així anem cap amunt”, va afegir el davanter, que va referir-se amb elegància a les disputes i el gest de Piqué: “Són partits que es viuen amb tensió. El que passa al camp es queda al camp, no cal donar-hi més voltes”.

Un partit “emocionant” per a Quique

Quique Sánchez Flores va qualificar el derbi d’ahir com “un dels partits més emocionants” de la temporada. “Hem fet millors partits, però aquest és un dels bons. Hem de tenir en compte l’envergadura del rival en un partit complex i difícil”, va comentar el tècnic, que va lamentar el gol de l’empat en un partit en què van sentir-se “molt a prop del triomf”. El preparador madrileny va destacar el bon resultat que li va donar la proposta, més ofensiva del que és habitual en els derbis: “Hem sortit amb jugadors menys físics, però amb més capacitat per sortir cap endavant”. El tècnic blanc-i-blau, però, va advertir que encara els queda molta Lliga. “Tenim l’expectativa de millorar l’equip fins a fer-lo estable i regular”, va concloure.