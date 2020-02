Mortensen i la radiografia d’un xoc d’interessos

El retorn a les pistes de Casper Mortensen reforça el monopoli esportiu que ha sabut construir el Barça d’handbol amb una teranyina d’encerts. El 6, un superclasse, va tornar a liderar el cap de setmana les transicions blaugranes en la golejada al Zagreb, aparcant una baixa que ha mutat en serial i que s’ha allargat els últims 14 mesos, des del Mundial del 2019. “Dinamarca pot ser campiona del món, però la seva gestió de la lesió de Mortensen ha sigut una merda”, deia fa un any Xavi Pascual, abans d’estrenar-se la segona volta de la temporada. L’speech va ser la primera fotografia del conflicte.

Mortensen va patir una lesió meniscal del genoll esquerre en el segon partit del campionat de seleccions, contra la Tunísia de l’exblaugrana Toni Gerona, després de debutar amb vuit gols davant Xile. El combinat nacional va gestionar la seva baixa dins d’un context de competició. Mortensen es perdria els partits de l’Aràbia Saudita i Àustria i tornaria a l’última convocatòria de la fase de grups per enfrontar-se a Noruega. El blaugrana va tenir minuts dies després en la golejada de la final (22-31) per cobrir el tràmit simbòlic de trepitjar el parquet, forçant una recuperació fictícia. No hi havia lesió perquè no hi havia comunicat oficial, tot i que el jugador es va sotmetre a una ressonància. La Federació Danesa va dominar els timings. La no comunicació amb el Barça va evitar un enroc que hauria acabat amb Mortensen a la graderia. El club sempre ha repartit la responsabilitat entre l’ens i l’esportista. Es creu que va pensar primer en el títol internacional que en la seva realitat com a assalariat blaugrana, assegura a l’ARA l’entorn del Palau. “El jugador també ha rebut una castanya, perquè ell ha de ser responsable del que fa”, insistia llavors Pascual. El problema s’accentua amb l’estratègia de rehabilitació. L’extrem va entendre que la solució passava pel quiròfan. Des de la Ciutat Esportiva Joan Gamper s’assegura que es van estudiar alternatives viables per posposar l’operació. El menisc permet un tractament conservador que seria utòpic en una afectació de lligaments.

El club ha volgut respectar sempre el criteri de Mortensen. La medicina esportiva té uns asteriscos molt particulars, però sempre acaba i comença en l’afectat. L’ex del Hannover va fer una recuperació a la carta, a cavall entre Barcelona -amb comptagotes- i Dinamarca, tensant per moments la corda amb la secció i generant una acció-reacció en el projecte. La direcció esportiva va haver d’inventar-se el febrer del 2019 la cessió del jugador del Tolosa Nemanja Ilic fins a final de curs. Els minuts d’Àlex Pascual al primer equip han cobert des de l’estiu el forat a la cantonada, cosa que ha fet que Aitor Ariño assumís finalment la dimensió de titular. Mortensen va reajustar el seu tractament a l’estiu. Va seguir l’actualitat de la primera volta des de la distància i va aterrar en la dinàmica de grup fa poc més d’un mes, si bé s’esperava la seva alta esportiva abans de l’aturada nadalenca. Hi ha hagut paciència perquè no existia una urgència real per recuperar-lo, però el calendari l’obliga, ara sí, a fer un pas endavant. Mortensen ha tornat per ser imprescindible, tant sí com no.