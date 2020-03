Joe Roberts aconsegueix la primera 'pole' de la temporada de Moto2

El nord-americà Joe Roberts (Kalex) ha aconseguit la primera pole position de la seva carrera en els entrenaments oficials del primer Gran Premi de la temporada de Moto2 al circuit de Losail (Qatar), tot i que ho ha fet amb el mateix temps que l'italià Luca Marini (Kalex). La primera pole d'un nord-americà a Moto2 en 10 anys ha donat el tret de sortida a un Mundial estrany, ja que la categoria reina, MotoGP, continua sense estrenar-se per la por del coronavirus.

Les altres categories, en canvi, sí que s'han estrenat amb una lluita espectacular entre Roberts i Marini. Al final, el pilot de Kalex aconsegueix ser el primer nord-americà que suma una pole des de Kenny Noyes el 2010 al circuit francès de Le Mans. El valencià Jorge Navarro (Speed Up) ha fet el quart millor temps, lluitant per ser el millor durant bona part de la segona sessió d'entrenaments oficials. Al final ha estat superat per Marini i Roberts, amb el mateix temps. Segons la normativa, el nord-americà sortirà primer gràcies a la seva segona millor volta ràpida, millor que la de l'italià. La tercera plaça ha estat per a l'italià Enea Bastianini (Kalex).

Suzuki mana a Moto3

A Moto3, el japonès Tatsuki Suzuki (Honda) ha aconseguit la primera pole position de la temporada després de superar el madrileny Raúl Fernández (KTM) i el català Albert Arenas (KTM). L'argentí d'origen espanyol Gabriel Rodrigo (Honda), el japonès Tatsuki Suzuki (Honda) i el gironí Albert Arenas (KTM) han sigut els pilots més ràpids en la primera classificació. A la segona sessió, malgrat uns problemes mecànics, Suzuki ha sigut el més ràpid en una sessió polèmica, ja que l'espanyol Alonso López ha recriminat un moviment al japonès encarant-se amb ell al final dels entrenaments oficials.