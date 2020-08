Rossi i Viñales se salven d'un desastre per centímetres al GP d'Àustria

El Gran Premi d'Àustria d'aquest cap de setmana serà recordat per sempre. Dos accidents aparatosos i molt perillosos han obligat a aturar les curses de Moto2 i MotoGP i han deixat imatges que quedaran a les retines dels pilots i espectadors per sempre.

En la categoria reina, no havien arribat a les vuit voltes quan Johann Zarco ha envestit per darrere Franco Morbidelli, i ha fet que els dos pilots sortissin volant pels aires. Les motos, a més de xocar entre elles i trencar-se, han tornat a la pista sense control i han passat entre Maverick Viñales i Valentino Rossi en el moment just per no impactar amb cap dels dos corredors. Amb la bandera vermella onejant immediatament després de l'accident, l'italià ha arribat al box de Yamaha amb la cara descomposta i fent gestos d'incredulitat. Un cop ha vist la repetició de l'incident, ha tingut clar que ha tornat a néixer.

Tot i l'espectacularitat d'una trompada que no ha sigut letal per molt pocs centímetres, tant Zarco com Morbidelli han pogut sortir del traçat pel seu propi peu. En l'accident a la cursa de Moto2, però, no ha pogut ser així.

RED FLAG 🚩



Huge crash at Turn 1 as @eneabastianini and another rider collides with his bike 💥



Bastianini was up and walking away ✨ #Moto2 | #AustrianGP 🇦🇹 pic.twitter.com/0q6laBaUBo — MotoGP™🏁 (@MotoGP) August 16, 2020

En la tercera volta de la categoria intermèdia, el líder del Mundial, Enea Bastianini, ha relliscat i ha perdut el control de la moto, que ha quedat aturada a l'asfalt, enmig de la pista. Hafizh Syahrin no ha pogut veure la Kalex de Bastianini, hi ha xocat frontalment, ha sortit disparat i ha acabat caient de manera violenta sobre la pista. Tot i que el pilot de Malàisia es troba conscient i en bon estat, segons han confirmat des de l'Inde Aspar Team, està ingressat en un hospital pròxim per tal de poder-li realitzar proves. A més, Somkiat Chantra i Edgar Pons també s'han vist afectats en topar amb parts de les motos despreses per l'impacte.

Victòria per a Dovizioso després del seu adeu a Ducati

Els dos accidents al circuit Red Bull Ring - Spielberg han deixat en segon pla els podis. Andrea Dovizioso (Ducati) s'ha endut la victòria a MotoGP just el cap de setmana que ha comunicat oficialment que no continuarà a l'equip italià de cara a la temporada que ve. El mallorquí Joan Mir ha acabat segon, i ha pujat al podi de la categoria reina per primer cop a la seva carrera. El company de Dovizioso a Ducati, Jack Miller, ha finalitzat tercer.

A Moto 2, després de la represa, Jorge Martín ha mantingut la primera posició i ha aconseguit la seva primera victòria a la categoria. Luca Marini (Kalex) ha arribat en segona posició, i Marcel Schrötter (Kalex), tercer. El pilot català Xavi Vierge (Kalex) ha quedat cinquè.

Albert Arenas és encara més líder de la categoria de Moto3, després de la victòria a Àustria. Jaume Masià (Honda) ha aconseguit la segona posició just per davant de Darryn Binder (KTM), però, després de nombroses penalitzacions en acabar la cursa, John Mcphee (Honda) ha pujat al podi en tercera posició.