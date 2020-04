Els organitzadors del Mundial de MotoGP creuen que les curses poden tornar a finals de juliol

Carmelo Ezpeleta, el conseller delegat de l'empresa organitzadora del campionat del món de motociclisme, Dorna Sports, ha assegurat que la seva intenció és que la temporada de MotoGP comenci "a finals de juliol", segurament sense espectadors. El retorn seria en un circuit encara per decidir.

Dorna ha anunciat avui que cancel·la tres curses més de MotoGP. Es tracta del Gran Premi d'Alemanya, previst del 19 al 21 de juny, el del cap de setmana següent (26-28 de juny), el GP d'Holanda, i el GP de Finlàndia, previst per al cap de setmana del 10 al 12 de juliol i que s'estrenava aquest any en el calendari. "En nom de Dorna, vull agrair a tots els aficionats la comprensió i la paciència, mentre esperem que la situació millori. Esperem tornar a Sachsenring i Assen el 2021 i esperem amb ànsia el debut del traçat de KymiRing la temporada vinent", ha dit Carmelo Ezpeleta, CEO de Dorna.

"Qualsevol d'aquestes curses sense espectadors és molt difícil de fer, per això hem decidit amb els tres promotors locals passar-les a l'any que ve, en lloc de posposar-les a una nova data", ha explicat Ezpeleta en declaracions recollides per MotoGP. "La nostra idea ara mateix és començar a finals de juliol. El lloc i el moment encara estan per decidir. Estem segurs que el nostre programa inicial és començar a Europa i competir des de finals de juliol fins a novembre i veure què passa i si les curses no europees seran possibles després del novembre ", ha detallat.

"En el pitjor dels casos, si no és possible viatjar fora d'Europa, es mantindrà un campionat d'entre 10 i 12 carreres, almenys", ha afegit. Una de les opcions que s'estudien si la pandèmia no remet en alguns països que acolliran el calendari de motociclisme és celebrar diverses curses al mateix lloc. "Estem considerant que potser podem fer dos caps de setmana consecutius de curses al mateix circuit", ha manifestat.

Ezpeleta també s'ha referit al consens al qual han arribat amb els equips per a la reducció de personal als pàdocs. "El nombre màxim per a un fabricant de MotoGP serà de 40, per als equips satèl·lits o independents serà de 25, 20 per a Moto2 i 15 per a Moto3", va enumerar. A aquestes persones cal afegir-hi les que produeixen el senyal de televisió i l'organització de la cursa. "Això ens donarà una mitjana al voltant de 1.600 persones", calcula.

Totes hauran de passar obligatòriament un protocol de seguretat "abans de sortir de casa, quan arribin al circuit i també quan tornin a casa", de manera que ja estan treballant "amb 10.000 proves de coronavirus acordades amb Bridgepoint".