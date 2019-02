El Campionat femení de motocròs tirarà endavant

La reunió d’aquest passat dimecres a la tarda entre les pilots inscrites al Campionat de Catalunya de motocròs, que havia estat suspès inicialment per motius econòmics i per falta d’inscripcions, i la Federació Catalana de Motociclisme (FCM) va acordar revocar la decisió i tirar endavant el Campionat femení, a falta de concretar els detalls que es van proposar.

“Es va parlar del que havia succeït per tal que no tornés a passar, sobretot perquè la gent es fa els seus calendaris i tres dies abans no pot ser que t’arribi l’avís”, explica Rosa Romero, una de les pilots inscrites que va formar part de la reunió. Precisament, un dels acords als quals es va arribar en aquesta trobada va ser l’entrada a la FCM de la mateixa Rosa Romero, que assumirà a partir d’ara les tasques de coordinació de tot el motocròs femení: “serà la manera que algú es pugui posar a la pell de les noies”, argumenta.

El Campionat de Catalunya, que ja ha començat, es tirarà endavant i es mirarà de recuperar a final de temporada la cursa pendent, que s’hauria d’haver disputat aquest passat cap de setmana. Romero explica que tothom tenia moltes ganes de tirar el campionat endavant, tant pilots com Federació, i que l’acord va ser fàcil. El format, però, canviarà lleugerament, ja que el que es plantejava fins ara hi havia alguna pilot que no li acabava de fer el pes i es van proposar altres solucions per fer-ho una mica més atractiu. Probablement, una de les coses que canviarà serà el dia en què corrin: “enlloc de competir el dia que ho fan els nens es mirarà de fer el mateix dia que es corre la categoria masculina, per tal que el circuit quedi una mica més difícil i les noies puguin millorar una mica més”, explica Romero. “Hem d’acabar de mirar el format i el calendari”, afegeix.

Una altra de les propostes que es va fer és que, igual que els nens fan cursets abans de les curses en els mateixos circuits, les noies també tinguessin la possibilitat de fer-ne uns dies abans: “Seria una bona iniciativa per fomentar que més noies s’atreveixin a competir”, valora Romero.

Per la seva part, la FCM va demanar compromís per part de les pilots, ja que van argumentar que si ells feien un esforç, les noies també s’hi havia d’involucrar al mateix nivell. “El resultat (de la reunió) és molt positiu i jo crec que es faran moltes coses a partir d’ara. Les noies estem molt contentes”, conclou Romero.