Innovar en confinament segueix sent possible

Mounir Zok és el director general de N3xt Sports, una consultora especialitzada en tecnologia i innovació aplicada a l’esport que fa un parell d'anys va escollir Barcelona per impulsar el seu projecte fundat a Silicon Valley. L'empresa ha sabut adaptar-se a l'atípica situació que estem vivint per culpa del coronavirus. "Quan vam observar què passava a la Xina i a Itàlia, vam començar a posar en marxa molts processos i molts hàbits per treballar de manera remota. Per a nosaltres no ha sigut un repte tan gran en comparació amb altres empreses, perquè ja estàvem acostumats a treballar a distància. El nostre equip està distribuït per diferents països d'Europa com Espanya, Itàlia, Portugal i Suïssa, així com als Estats Units. Vam necessitar un parell de dies d'ajustament i configuració de diferents eines i processos, però vam aconseguir que tots els membres de l’equip se sentissin còmodes", explica Zok.

"Hem augmentat els nostres esforços en comunicació i màrqueting, per exemple, a través dels seminaris web setmanals. Els nostres clients i socis continuen confiant en nosaltres durant aquest temps perquè els ajudem a pensar i implementar estratègies disruptives d’inversió, digitals i de dades. A més, estem connectant amb un ampli grup de professionals de tota la indústria esportiva que prioritzen les iniciatives estratègiques i imaginem els seus futurs models de negoci i el panorama post covid-19. Tothom està intentant desxifrar què passarà quan aquesta situació s'acabi. Com a empresa, des de finals del 2019 hem reforçat encara més les nostres capacitats digitals i de dades, de manera que ara oferim serveis d'assessorament i avaluació, així com el desenvolupament i la implementació d’estratègies en aquestes dues àrees", avança.

"El que ens hem trobat fent les últimes setmanes és canviant el tipus de converses que mantenim. En el passat, estaríem parlant sobre estratègies d’innovació, digitals i d’inversió. Entenem que tot i que és important, avui en dia la urgència és resoldre la part digital, de dades i de tecnologia. Així, durant els pròxims mesos, estarem més centrats en el vessant digital, de dades i de tecnologia que no pas en la innovació. Des de la perspectiva de les parts interessades, continuarem prioritzant les indústries del futbol i olímpica. Pensant en el futur, preveiem un canvi de model comercial al voltant de l’esport, situació que comportarà que els inversors juguin un paper clau en la reposició de capital i en l’enfortiment dels balanços. Ja tenim converses sobre això, però esperem que s’acceleri a la segona meitat de l’any, quan els pressupostos d’explotació i les previsions d’ingressos futurs comencin a reduir-se encara més", pronostica Zok, que fa uns dies va participar en un webinar del Johan Cruyff Institute.

651x366 Mounir Zok durant el Dia de l'Emprenedor / ICEB Mounir Zok durant el Dia de l'Emprenedor / ICEB

Què poden fer les organitzacions esportives per continuar sent rellevants, per mantenir-se en contacte amb els seus fans i marques? "Crec que és un gran moment perquè les organitzacions esportives s’adonin que formem part de la indústria de l’entreteniment. La meva recomanació seria pensar com una empresa de tecnologia, aprofitar els coneixements basats en dades per oferir experiències i contingut hiperpersonalitzats als fans i socis. Això significa que és el moment adequat per prioritzar la transformació digital dins de l’organització. Més concretament, vol dir presentar-se en format digital i alhora transformar-se en una organització digital", resumeix.

"Aprofitar les noves tendències"

N3xt Sports té 18 mesos de vida. "Nosaltres vam crear l'empresa a causa d'un canvi tectònic en la indústria de l'esport, impulsat per potents tendències globals com el canvi d'hàbits de consum, els avenços tecnològics i la fragmentació dels ingressos. El nostre enfocament ens situa justament enmig de diferents actors endèmics, com titulars de drets, socis comercials i esportistes, i actors no endèmics, com ara fons d’inversió, empreses de tecnologia i start-ups, que entren al mercat. En gran mesura, la indústria de l’esport no ha aconseguit interactuar i aprofitar aquestes noves tendències", diu Zok.

"Els nostres clients depenen de nosaltres per orientar-los a través del desenvolupament d’innovacions, inversions, dades i estratègies digitals, i també per donar-los suport en la seva implementació. Per exemple, per saber com es pot preparar l’equip comercial i de màrqueting d’una federació internacional per negociar els drets sobre les dades amb un nou soci tecnològic que vulgui proporcionar serveis al núvol. Som aquí per dotar les parts interessades de la indústria esportiva d'eines i habilitats per treure el màxim partit d’aquest canvi", recorda.