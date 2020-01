Moure cel i terra per protegir l’Spar Citylift Girona

El cap de l’Spar Citylift Girona és a la pista, en què s’enfrontarà al Dinamo de Kursk (17 hores, TVGirona) per mirar d’exhaurir totes les opcions possibles i continuar viu a l’Eurolliga. La victòria contra l’Arka Gdynia va ser un primer pas, però les jugadores d’Eric Surís, que no podrà comptar amb Abby Bishop, l'últim fitxatge, perquè no té el visat a punt, necessiten guanyar més partits en les últimes tres jornades de la fase de grups. “Hem d’estar bé defensivament per evitar que el talent local pugui lluir, les volem incomodar. No tenim temps per descansar i la logística és la que és, però esperem competir i plantar cara”, ha reconegut el tècnic gironí.

Però el cor del club és a Fontajau, arran de la tragèdia viscuda la setmana passada amb el desbordament del Ter. “La nostra estructura és molt limitada, haurem de fer un esforç bestial per posar-nos al dia. És com sortir a pista amb un marcador desfavorable de 40 punts. No volem ser alarmistes, però tindrem dificultats i el futur serà incert, amb conseqüències lògiques a escala esportiva”, ha dit Xavi Fernández, el director general, lamentant que els danys van més enllà de l’economia. “No parlem només de diners, però no ens rendirem i estic segur que ens tornarem a reinventar. Mourem cel i terra per donar continuïtat a l’activitat de l’Spar Citylift Girona”, afegeix.

Fernández no vol posar excuses, tot i el mal moment. “Continuarem deixant-nos-hi l’ànima, no pot ser d’una altra manera”. Es calculen unes pèrdues econòmiques d’entre 200.000 i 300.000 euros, com ha estimat Cesc Riera, el director financer. “Els tècnics estan estudiant si la responsabilitat és del pavelló (propietat de l’Ajuntament), que és allà on va passar i hauria de cobrir els danys, o si cadascuna de les parts afectades s’encarregarà mitjançant les respectives pòlisses. Ni està resolt ni tenim la seguretat de saber com s'acabarà”.