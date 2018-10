Mourinho fa matinar els periodistes i no dona explicacions de l'estat del United

José Mourinho podria estar vivint les seves últimes hores al capdavant del Manchester United. El conjunt anglès, desè classificat de la Premier a cinc punts de les posicions d'Europa League i a 12 dels seus veïns, el City, passa per un moment delicat després d'haver sumat únicament dos triomfs en els últims cinc partits de Lliga. Sumant Premier i Champions, a més, podria encadenar cinc duels sense guanyar, la qual cosa no passa al conjunt de Manchester des del curs 1989-1990.

Per a aquest divendres el portuguès va convocar una roda de premsa a les 8 del matí (habitualment les programava entre les 14 i les 15 hores) per tal de castigar els periodistes, als quals ha fet matinar després de rebre cada cop més crítiques pel joc i els resultats de l'equip. Abans de rebre el Newcastle United, aquest dissabte, en un partit que segons alguns mitjans li podria costar el càrrec, el tècnic portuguès ha reconegut breument que el seu equip no passa pel seu millor moment. "Sí, ho accepto", s'ha limitat a dir.

Quan li han preguntat quins són els motius pels quals el seu equip no està funcionant, el portuguès ha respost que és "per diferents raons", però s'ha negat a ampliar la resposta. Després s'ha negat a contestar a la pregunta de si pot assegurar als aficionats que està fent tot el possible per capgirar la situació. "Sé que estem a principis d'octubre. Mirem les classificacions de diverses lligues d'Europa i al setembre i octubre no reflecteixen el que passarà uns mesos després o a final de temporada", ha dit més tard el portuguès, que ha reivindicat que es troben en una posició on ho poden fer "molt millor", i que per això "cal sumar punts".

L'única victòria a Old Trafford del curs es remunta a la primera jornada. "No hi ha victòries locals, és cert, però només hi ha una derrota a casa i tres empats. No tenim la sensació de derrota, però tampoc l'alegria de les victòries; per tant, és molt important per a nosaltres guanyar el partit d'aquest dissabte". Si no guanyen, els dirigents del United podrien accelerar la recerca d'un nou tècnic.