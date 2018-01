José Mourinho i Antonio Conte es declaren la guerra

Ja que Pep Guardiola ha decidit que no entraria al joc amb José Mourinho, el tècnic portuguès del Manchester Untied ha trobat un nou enemic a la Premier League, l'entrenador del Chelsea, Antonio Conte. Des de fa uns dies que s'estan creuant declaracions, i la història no sembla propera a tancar-se.

Tot va començar quan Mou va titllar Antonio Conte de "pallasso" per la manera com es movia a la banqueta, sempre de forma expressiva. Comentari que de seguida va trobar la rèplica del tècnic italià, que va dir-li que patia "demència senil" i que "hauria de mirar com es comportava ell en el passat".

Mourinho, lluny de tenir un to conciliador, va afegir més llenya al foc i va recordar a Antonio Conte l'eposodi de fa sis anys (2012), quan va ser suspès durant deu mesos per un escàndol de compra de partits, del que la justícia italiana va concloure que n'estava al corrent però que no va denunciar.

I Conte, furiós, va respondre dient que Mourinho era "un home molt petit" i "un fals". Com a mostra, va recordar l'incident amb Claudio Ranieri: "El va ofendre pel seu anglès i, quan va ser acomiadat (del Leicester) es va posar una samarreta amb el seu nom. Això demostra que és un fals".

El tècnic del Chelsea, que no en va tenir prou amb aquesta resposta, va dir que ja arreglarien les coses quan li toqués enfrontar-se amb el Manchester United i pogués parlar cara a cara amb Mourinho. "Jo estaré preparat, però no crec que ell n'estigui".