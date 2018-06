Moviments estratègics condicionats per les sortides

El Girona ha dedicat tota la temporada a construir les bases de la plantilla que dirigirà Eusebio Sacristán. La solvència amb la qual els seus protagonistes han aterrat a l’elit ha produït un seguit d’acords en forma de contractes de llarga durada: homes com Portu, Juanpe, Aday, Alcalá i Àlex Granell han vist millorats els seus vincles, amb un increment notable de sou i de les clàusules de rescissió corresponents. Malgrat que la plantilla sigui pràcticament la mateixa que va iniciar el camí de la permanència, el valor i el cost de manteniment han augmentat, fet que equilibra la pujada de pressupost destinada a les altes, que voreja el 10% respecte de l’estiu passat. El Girona ha creat un patrimoni que vol aprofitar fent-se fort als despatxos, i Quique Cárcel, immers en una lluita sense fi per avançar-se als possibles postors, ja ha tancat la continuïtat de Marc Muniesa fins al 2021 i de Johan Mojica, oficialitzat ahir fins al 2022, amb el desemborsament econòmic que això suposa. La quantitat total d’aquestes dues operacions supera els vuit milions d’euros (tres el central i cinc el lateral), una xifra que redueix el marge de maniobra en aquest mercat d’estiu. Els de Montilivi, que en el curs del seu debut a Primera han comptat amb el pressupost més petit de la categoria, també tenen un dels límits salarials més baixos. Afortunadament, el gran rendiment dels blanc-i-vermells ha situat diversos jugadors a l’aparador i el club no dubtarà a traduir-ho en una oportunitat de lligar una bona venda que permeti obtenir beneficis i continuar creixent, remetent-se a les totalitats de les clàusules.

Juanpe, el més desitjat

Qui acapara totes les portades com a principal candidat a marxar és Juanpe Ramírez, que ha rebut l’interès de diferents clubs estrangers després de ser el defensa que més gols ha marcat a Primera, amb cinc. El canari té la confiança absoluta de Pablo Machín –que també pensa en Granell– i podria acabar a Sevilla, que si acaba perdent Lenglet disposarà de recursos suficients per afrontar els 10 milions que exigeix el Girona. Un altre dels futbolistes que han enlluernat Montilivi i apareixen a les travesses és Portu, amb un preu aproximat de 20 milions d’euros. Fins i tot Mojica podria acabar sortint si el seu rendiment al Mundial provoca una oferta impossible de rebutjar, un cas semblant al de Bernardo o Stuani, revalorats a l’alça i que permetrien l’ingrés important d’una quantitat de diners que el Girona rebria amb bons ulls per afrontar nous fitxatges.

Un dels punts que Cárcel vol reforçar és la banda dreta, debilitada després del comiat de Pablo Maffeo, i per això ha preguntat per Roberto Rosales, del Màlaga. El veneçolà espera continuar a l’elit després que el seu club hagi baixat a Segona i atrau diversos pretendents. Els gironins, que tornen a la feina el 9 de juliol, també han de pactar les noves cessions amb el Manchester City: Aleix Garcia, que amb Eusebio hauria de tenir un rol més important; Manu Garcia, i Brahim Díaz apareixen a l’horitzó.