Sofia Kenin deixa Muguruza a les portes de guanyar a Austràlia

La jugadora del CT Barcelona Garbiñe Muguruza no va poder trencar la maledicció del tenis femení espanyol, que no ha guanyat mai a l’Obert d’Austràlia. La jugadora nascuda a Veneçuela va caure contra la jove nord-americana Sofia Kenin per 4-6, 6-2 i 6-2 en un partit decidit, en part, pels problemes amb el servei de Muguruza. “No he trobat el meu millor servei i m’ha posat en una situació d’amenaça constant. Jugar amb tants segons serveis ha ajudat Kenin”, va dir després de perdre la seva primera final de Grand Slam, ja que abans havia guanyat les dues jugades a Roland Garros (2016) i Wimbledon (2017).

“Em trobo físicament cansada, perquè han sigut dues setmanes molt intenses amb partits complicats davant rivals difícils”, va explicar la jugadora formada a Catalunya, on va arribar amb sis anys. “Els grans tornejos sempre han sigut els meus preferits. Estic treballant per trobar aquesta regularitat que sempre m’ha faltat. Soc una jugadora agressiva i que pren riscos, cosa que no és fàcil", va admetre després d’igualar la fita de ser finalista a Melbourne de la seva entrenadora Conchita Martínez (1998) i Arantxa Sánchez Vicario, derrotada a les finals dels anys 1994 i 1995.

Muguruza va cometre un total de 45 errors no forçats i 8 dobles faltes, facilitats que va aprofitar la incansable jugadora nascuda a Moscou, però amb passaport nord-americà, per guanyar el seu primer Grand Slam ja el primer cop que era finalista. Muguruza, cansada, va rebre atenció mèdica després de la finalització del segon set per culpa d’unes molèsties a la cuixa i a la zona lumbar, molèsties que la van seguir castigant, especialment a partir del 2-2 del tercer set, quan Kenin va començar a mortificar el servei de la jugadora nascuda a Caracas. De fet, Muguruza, en el seu últim servei, va obrir les portes del títol a la nord-americana amb tres dobles faltes. “Més enllà de les meves errades, la Sofia mereix el títol perquè ha sigut millor”, va admetre una Muguruza que encara una temporada ideal per renéixer, després de dues temporades de decepcions. “Estic segura que tindrem moltes batalles, vull felicitar-la a ella i al seu equip. Tots els somnis es poden fer realitat i jo acabo d’aconseguir el meu, només cal lluitar”, va dir la nord-americana, que va convertir-se en la tenista més jove en conquerir l’Open d’Austràlia l’any 2018, després que la russa Maria Xaràpova ho aconseguís l'any 2008.