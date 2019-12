Multa de 1.500 euros al Barça pel llançament de pilotes del Tsunami durant el partit contra el Madrid

Multa de 1.500 euros al Barça pel llançament de pilotes inflables al camp durant el partit contra el Madrid el dimecres 18 de desembre. El Comitè de Competició de la Federació Espanyola de Futbol (RFREF) ha acordat imposar una multa de 1.500 euros al Futbol Club Barcelona i un avís de clausura per alteració greu durant el partit contra el Madrid arran de les accions convocades per Tsunami Democràtic per denunciar l'empresonament dels presos polítics i la sentència del Procés.

La decisió de Competició s'ha pres segons el compliment de l'article 101.2 del codi disciplinari de la RFEF, que assenyala que "es considerarà infracció de caràcter greu i serà sancionat amb multa en quantia de fins a 3.000 euros i avís de clausura el llançament de diverses pilotes o de qualsevol altre element al terreny de joc procedents de la grada, amb independència de si el joc està aturat o no", segons fonts de l'agència Efe.

Segons l'acta de l'àrbitre, "al minut 55 el partit va estar aturat durant un minut i trenta segons pel llançament, per part del públic, de pilotes al terreny de joc". L 'àrbitre va aturar el partit quan va començar el llançament i va ser el moment que la grada va aprofitar per mostrar les cartolines blaves amb el lema "Spain, sit and talk".

La plataforma va considerar que l'acció no va ser "reeixida" per l'actuació policial, però va descartar que fos un " fail" perquè la gent no havia "fallat". El Tsunami va concloure que s'havia assolit "amb èxit" l'objectiu d'acaparar el focus mediàtic amb el seu lema present a l'estadi.

Competició també ha decidit imposar un partit de sanció al jugador del Madrid Carlos Henrique Casimiro per acumulació d'amonestacions.

El clàssic que s'havia d'haver jugat el dissabte 26 d'octubre ja va ser ajornat per la RFEF davant de les protestes contra la sentència del Suprem contra els presos polítics.