El Mundial de Fórmula 1 s'anima en un diumenge negre de Mercedes

El Mundial de Fórmula 1 s'ha animat aquest diumenge a Àustria, en una cursa imprevisible, amb molts abandonaments mecànics i amb els dos Mercedes fora de combat. Max Verstappen ha pujat al graó més alt del podi i Sebastian Vettel, tercer després del seu company Kimi Räikkönen, ha recuperat el lideratge del campionat.

Han passat moltes més coses de les previstes, sobretot perquè ningú s'esperava tants problemes de fiabilitat en els monoplaces, ni els maldecaps que han donat els neumàtics, que s'han desintegrat de manera misteriosa i han obligat els equips a canviar d'estratègia sobre la marxa.

D'alguna manera, ha estat una cursa per eliminació on l'única cosa previsible a l'equador era que Verstappen, que s'havia situat líder i conserava bé els neumàtics, podia acabar guanyant. La resta de la classificació ha sigut com llançar una moneda a l'aire

Els problemes de Mercedes

Bottas, que sortia des de la 'pole', no ha pogut aguantar la posició a l'inici però seguia lluitant per la victòria fins que un problema mecànic l'ha deixat fora de combat. Llavors Mercedes ha comès un error d'estratègia ja que, amb el 'virtual safety car' en pista, no ha fet entrar Hamilton a canviar els neumàtics, cosa que sí que han fet els rivals directes. Per això, quan ha hagut de canviar les gomes, l'alemany ha sortit quart.

Ara bé, no seria l'única pedra amb la que ensopegaria. Hamilton ha tingut problemes amb els neumàtics durs -com la majoria de pilots- i els ha hagut de canviar novament. I quan per fi tenia ritme de cursa per aspirar al podi, el seu Mercedes ha dit prou.

A banda de Verstappen, impecable a Àustria, on ha sumat la quarta victòria de la seva carrera, qui també ha tingut molt bon ritme han sigut els Ferrari. I això que semblava que Räikkönen perdia posicions a l'inici. Tot era qüestió d'esperar al primer canvi de neumàtics perquè el finlandès mostrés la seva millor versió i acabés segon. Si la cursa s'hagués fet més llarga i Verstappen hagués hagut d'allargar la vida de les seves rodes, potser Räikkönen hagués arribat a situar-se líder.

Vettel, de patir a somriure

Finalment, qui ha acabat el Gran Premi amb un somriure d'orella a orella és Sebastian Vettel. L'alemany patia una penalització que el feia sortir sisè, un escenari ideal perquè perdés més punts respecte de Hamilton, al Mundial. Però entre una cosa i l'altra, ha resultat que surt d'Àustria novament com a líder, amb un puntet d'avantatge. Diferència, minsa, que haurà de defensar diumenge vinent a Silverstone, on Hamilton correrà a casa.