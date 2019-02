El Mundial passa factura a Veszprem (29-26)

Reenganxar-se a la rutina dels clubs després d’un torneig de seleccions mai és fàcil. El calendari de l’handbol continental d’elit s’ajusta com pot per tenir-ho tot. Vol el millor espectacle de seleccions i la Lliga de Campions més exigent. Aquesta suma tan poc coherent acostuma a cobrar un preu en lesions i falta de ritme. El Barça Lassa va pagar ahir per tots dos conceptes en el seu partit a la pista del Veszprem (29-26).

Els blaugranes van acusar les baixes de Mortensen, KO fins al final de curs, i del central Palmarsson. Tots dos són part fonamental d’un equip que juga de memòria si té totes les peces disponibles. El nouvingut Nemnja Ilic aportarà experiència i caràcter a l’extrem, però encara està verd. Amb els recursos ofensius a mig gas, la defensa va sostenir l’equip, que va arribar amb empat al descans (15-15). El pes de cara a porteria el van portar els extrems, sense protagonisme dels primeres línies (Víctor Tomás i Aitor Ariño van anotar 4 gols cadascun).

Sense control, el partit es va resoldre per la banda dels hongaresos. El conjunt del vallesà David Davis va saber afinar els xuts i penalitzar les errades dels blaugranes. La derrota entra en el guió per rival, seu i moment, i respecta la condició de líder del Barça. Xavi Pascual haurà d’esperar per celebrar amb victòria els seus 10 anys a la banqueta culer.