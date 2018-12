L'agenda esportiva del 2019

L'any 2019 portarà a Barcelona el millor patinatge amb els World Roller Games, però també veurà Messi buscar per fi un títol amb l'Argentina a la Copa Amèrica. A més, hi haurà Mundials d'atletisme i de bàsquet en un any sense Jocs Olímpics.

Gener

6-17 de gener. Ral·li Dakar (Perú)

10-17 de gener. Mundial d'handbol masculí (Dinamarca)

14-27 de gener. Open d'Austràlia de tenis

Febrer

4 de febrer. Super Bowl de futbol americà (Atlanta, EUA)

14-17 de febrer. Copa del Rei de bàsquet (Madrid)

17 de febrer. All-Star Game de la NBA (Charlotte, EUA)

Març

10 de març. Inici del Mundial de MotoGP (Qatar)

17 de març. Inici del Mundial de Fórmula 1 (Austràlia)

25 de març-1 d'abril. Volta ciclista a Catalunya

Abril

23 d'abril. 'Final four' de la Champions League de futbol sala (Kazakhstan)

540x306 El Giro d'Itàlia / ARA El Giro d'Itàlia / ARA

Maig

11 de maig. Final de la Copa de la Reina de futbol

11 de maig-2 juny. Giro d'Itàlia de ciclisme

12 de maig. Gran Premi de Catalunya de Fórmula 1

17-19 de maig. 'Final four' de l'Eurolliga (Vitòria)

18 de maig. Final de la Champions de futbol femení (Budapest)

25 de maig. Final de la Copa del Rei de futbol masculí

26 de maig al 9 de juny. Torneig de tenis de Roland Garros (França)

Juny

1 de juny. Final de la Champions League (Madrid)

5-9 de juny. 'Final four' de la UEFA Nations League (Portugal)

7 de juny al 7 de juliol. Mundial de futbol femení (França)

14 de juny al 7 de juliol. Copa Amèrica de futbol (Brasil)

16 de juny. Gran Premi de Catalunya de motociclisme

27 de juny al 7 de juliol. Eurobàsquet femení (Sèrbia i Letònia)

Juliol

1-14 de juliol. Torneig de tenis de Wimbledon (Anglaterra)

4-14 de juliol. World Roller Games (Barcelona)

6-28 de juliol. Tour de França de ciclisme

12-28 de juliol. Mundial de natació (Corea del Sud)

Agost

14 d'agost. Supercopa d'Europa de futbol (Istanbul)

24 d'agost al 15 de setembre. Vuelta a Espanya de ciclisme

26 d'agost al 8 de setembre. US Open de tenis (Nova York)

31 d'agost al 15 de setembre. Mundial de bàsquet masculí (Xina)

540x306 Els All Blacks escalfen el Mundial de rugbi del Japó derrotant els australians a Yokohama / EFE Els All Blacks escalfen el Mundial de rugbi del Japó derrotant els australians a Yokohama / EFE

Setembre

20 de setembre-2 de novembre. Mundial de rugbi (Japó)

22-23 de setembre. Mundial de ciclisme en ruta (Nova York)

27 de setembre i 6 d'octubre. Mundial d'atletisme (Qatar)

Octubre

4-13 d'octubre. Mundial de gimnàstica artística (Stuttgart)

Novembre

18-24 de novembre. Finals de la Copa Davis de tenis (Madrid)

30 de novembre-15 de desembre. Mundial d'handbol femení (Japó)

Desembre

4-8 de desembre. Mundials de natació de piscina curta (Glasgow)