L'Argentina guanya sense Messi i Espanya empata a Alemanya

Leo Messi va mirar des de la graderia el triomf de la seva selecció, l’Argentina, contra Itàlia a l’Etihad de Manchester. L’argentí, amb una lleugera fatiga muscular als adductors, finalment va ser reservat per Jorge Sampaoli, però segurament podrà jugar dimarts l’amistós Espanya-Argentina de Madrid. “Noto unes molèsties des de fa temps a l’isquio-adductor. Toca descansar. Encara queda un llarg camí i tenim també coses importants per jugar a nivell de clubs” va dir el blaugrana abans del partit. Sense Messi, l’Argentina es va imposar per 0-2 amb gols de Banega i Lanzini, contra una Itàlia que va utilitzar el partit per retre homenatge a Davide Astori, el capità de la Fiorentina mort va unes setmanes.

Si l’Argentina va guanyar, Espanya va jugar un molt bon partit a Alemanya, tot i que va empatar. Rodrigo, el davanter del València, va trigar cinc minuts en aprofitar una assistència d’Iniesta per fer el 0-1, superant a Ter Stegen, però Thomas Müller va empatar amb un gran gol. Ter Stegen va evitar el segon gol de l’equip de Lopetegui en aturar xuts a Isco i Thiago Alcantara, en un partit en que Piqué va ser titular. Iniesta va ser substituït al descans i el central, als 51 minuts. Jordi Alba i Ter Stegen van jugar tots els minuts.

La selecció brasilera va imposar-se còmodament a Rússia per 0-3 en l’amistós de l’estadi olímpic Lujniki de Moscou. Els dos jugadors del Barça que van participar en el partit, Philippe Coutinho i Paulinho, van ser protagonistes, ja que tots dos van veure porteria. Coutinho ho va fer des del punt de penal al minut 62, una pena màxima assenyalada per una agafada de samarreta comesa sobre Paulinho. I només quatre minuts després, el mateix migcampista del Barça va rematar al fons de la xarxa una centrada de Willian. El marcador l’havia obert Miranda al minut 53 en la sortida d’un córner, donant un nou triomf a un Brasil sense el lesionat Neymar. El proper amistós del Brasil de Coutinho i Paulinho serà el pròxim dimarts 27 contra l’Alemanya de Ter Stegen, en un matx que es disputarà a l’Estadi Olímpic de Berlín.

Luis Suárez de la seva part, va tornar a la selecció de l’Uruguai per disputar la Xina Cup, un torneig de format ‘final four’. El blaugrana va fer el primer gol en la semifinal contra la República Txeca, amb Edinson Cavani marcant de xilena el segon gol. La Gal·les de Gareth Bale serà l’altre finalista després d’eliminar la Xina (6-0) amb un ‘hat-trick’ del jugador del Reial Madrid.

Derrota de França

Cristiano Ronaldo va evitar de les sorpreses de la jornada d’amistosos en fer dos gols en els darrers cinc minuts contra Egipte, partit en que André Gomes va jugar els darrers 25 minuts. Mohamed Salah, en estat de gràcia, havia fet el gol dels faraons, però en els darrers minuts Cristiano Ronaldo va fer els dos gols dels portuguesos.

Finalment, el duel entre França, amb Umtiti i Digne de titulars, i Colombia, amb Yerry Mina a l’eix de la defensa, va acabar amb triomf colombià per 2-3, aixecant un partit que perdien 2-0. Giroud va fer el primer gol local i Lemar el 2-0 després d’una gran jugada de Griezmann i Mbappé. Els colombians però, van reaccionar amb els gols de Luis Muriel, Falcao i Quintero. Ousmane Dembelé va jugar els darrers 30 minuts de partit. Carlos Sánchez, el migcampista de l’Espanyol, va ser titular al mig del camp de l’equip colombià.