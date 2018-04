Els Mundials de patinatge arribaran el juliol del 2019 a Barcelona

Barcelona es prepara per acollir el proper estiu del 2019 la segona edició dels 'World Roller Games', Mundial de diferents disciplines de patinatge (un total d'11 esports) organitzades per la Federació Internacional de Patinatge (FIRS), Federació que fa un any va decidir fer servir el nom "Wolrd Skate" per modernitzat-se.

Els organitzadors han garantit que el Mundial es podrà portar a terme (la primera edició, el 2017, no es va poder fer a Barcelona com s'havia previst i es va fer finalment a Nanquín, a la Xina) després d'aconseguir que el Consell Superior d'esports (CSD) el defineixi com esdeveniment d'interès públic, fet que garanteix complir el pressupost i l'arribada de patrocinadors. "No té res a veure amb la Barcelona World Race de Vela, competició que no es podrà fer, doncs aquesta competició depenia de tenir patrocinadors privats en un 80%. En el nostre cas és tot just el 18%, els diners de patrocinadors" han dit els organitzadors. El pressupost de la competició ronda els 11,1 milions d'euros i menys del 50 procedeixen d'aportacions institucionals. El Consell General d’Esports del govern espanyol fa una aportació de 500.000 euros sobretot per a la construcció d'una pista de patinatge, la principal inversió a nivell d'infraestructura.

Els 'World Roller Games' són uns Jocs Olímpics del patí, en la qual participaran 4.500 atletes de 117 països en 80 proves i se celebrarà a diferents escenaris de Barcelona durant el 5 al 14 de juliol de el 2019. El Mundial serà organitzat per la 'Fundació Roller Games', creada especialment per aquesta cita amb el 50% de la participació de la Federació Catalana de patinatge i el 50% de l'espanyola. Els organitzadors confien en aplegar 4.500 esportistes del 4 al 14 de juliol del 2019.

La competició unirà un programa de competició amb disciplines clàssiques (amb esports de forma tradició a Catalunya com l'hoquei patinatge o patinatge artístic) amb altres més innovadores, com el 'freestyle' com el 'skateboard', que serà per primera vegada olímpic en els Jocs de Tòquio 2020. De fet, les proves del Mundial seran les classificatòries pels Jocs Olímpics. També les localitats de Sant Cugat del Vallès i de Vilanova i la Geltrú s'han proposat com a seus de la competició d'hoquei patins.

L'organització aprofitarà "en la mesura del possible" diferents escenaris de la muntanya olímpica de Montjuïc, des del Palau Sant Jordi fins a la carretera d'accés per a les proves de descens, amb un circuit del Castell de Montjuïc al Poble Sec que podria ser una de les proves més destacades del Mundial, que va ser ideat per primer cop pel català Ramón Basiana, president de la Federació catalana de patinatge. "L'Ajuntament està ajudant molt, hi ha molt interès en poder fer aquest Mundial que ajudarà a relacionar més Barcelona amb una imatge moderna i fresca" han dits els organitzadors en una trobada amb la premsa.

La pista de velocitat del Canòdrom, descartada

Una de les propostes dels organitzadors es poder construir una pista de patinatge de velocitat que quedi com a llegat de cara al futur, instal·lació que es va plantejar aixecar al vell canòdrom, que va deixar de funcionar el 2006. Aquesta opció però, ha quedat descartada i ara la proposta es fer-la al costat del Fòrum, a primera línia de mar. "En breu es presentarà el projecte a l'Ajuntament, amb la idea de crear una zona per aquests esports a primera línia de mar" diuen els organitzadors. Si la idea no prospera, es faria una pista provisional que només es faria servir durant la competició.

Els darrers mesos, la proposta preferida per l'Ajuntament i els organitzadors era instal·lar aquesta pista de 200 metres de velocitat, infraestructura que ara no existeix, al solar on hi havia l’antic Canòdrom, al barri del Congrés. Però la posició dels veïns del barri, que volen equipaments al servei del barri, ha estat clau per canviar de plans. Aquesta seria la única instal·lació nova, ja que les altres es concentraran a l'anella Olímpica. Una de les seus serà el Palau Blaugrana, si el Barça confirma l'acord i que encara no hagin començat llavors les obres del futur nou Palau.