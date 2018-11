El Nàstic es conjura per no seguir enfonsant-se

El Nàstic de Tarragona no vol deixar escapar aquest dilluns (21 h, GOL) una gran oportunitat per tornar a recuperar sensacions i, el més important, tres punts d'or que el tornin a situar a tocar de les posicions de salvació. El conjunt grana rep un Saragossa tocat que, com el Nàstic, està en descens. Els tarragonins són cuers amb 9 punts, dos menys que un Saragossa que va començar la temporada amb bon peu (dues victòries i dos empats), però que des de la quarta jornada, l'última en què van guanyar, no ha fet més que desinflar-se: cinc derrotes i tres empats. El conjunt aragonès arriba amb un vell conegut de l'afició grana com és Álvaro Vázquez, que fa pocs mesos jugava cedit al Nàstic, en punta.

El Nàstic, però, no arriba en una situació gaire millor. Tot i l'ajustada victòria davant l'Oviedo en l'estrena de Quique Martín a la banqueta, el conjunt grana va caure a Albacete en una derrota que el mateix tècnic va qualificar de "ridícula". Martín espera reforços a l'hivern, però mentrestant sap que haurà de treure rèdit als jugadors amb els quals compta actualment. Les lesions el condicionen, ja que no podrà comptar, a priori, amb Abraham Minero, Uche ni Ramiro Guerra, que segurament se sumaran a la llista de lesionats de llarga durada com Iván López i César Arzo.

El partit dolent en defensa de Cadamuro davant l'Albacete sembla clar que el relegarà a la banqueta, i Fali, pel que es veu en els entrenaments, serà el jugador que retardarà la seva posició i cobrirà l'eix central de la porteria defensada per Isaac Becerra, consolidat com a titular. Un altre dels canvis que semblen una realitat es produiran a la davantera. Manu del Moral serà per fi titular i Manu Barreiro començarà el partit des de la banqueta i serà un dels tres canvis assegurança d'Enrique Martín.