Mor Marc McNamara, el jugador de bàsquet que va interpretar el paper de Chewbacca breument

L'exjugador de bàsquet nord-americà Mark McNamara ha mort als 60 anys a Califòrnia per culpa d'una afecció respiratòria. McNamara va jugar al Reial Madrid i també va ser famós pel seu pas pel cinema, on va arribar a fer algunes escenes de L'imperi contraataca", sota la pell de Chewbacca, encara que només per substituir ocasionalment l'actor principal, Peter Mayhew. El seu nom, de fet, mai va aparèixer als títols de crèdit.

Nascut a San José, Califòrnia, va formar-se al bàsquet universitari nord-americà. Escollit en primera ronda del draft pels Sixers, era un pivot que intimidava però que va ser suplent de Moses Malone. Va ser campió de la NBA amb els Philadelphia 76ers l'any 1983, en la final contra els Lakers. McNamara va passar dos anys a San Antonio amb els Spurs, i després d'un breu pas per Kansas, franquícia que ja no existeix, i Milwaukee, va tornar als Sixers. El 1988 va fitxar pels Los Angeles Lakers, on jugaria dos anys abans de marxar als Orlando Magics.

Va tenir un breu pas per Itàlia, jugant a Liorna, i després va arribar a Espanya per reforçar el Caja de Ronda, amb el qual va aconseguir l'ascens a Primera. McNamara fitxaria pel Juver Murcia i després pel Reial Madrid entrenat per George Karl. Va tancar la seva carrera el 1993, als Rapid Cit Thrillers.

Un cop retirat, va ser entrenador durant molts anys a Alaska, on va guanyar títols locals de bàsquet formatiu, fins que va ser afectat per problemes de salut i va tornar a Califòrnia.